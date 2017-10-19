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19октября
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Антитеррористическая тренировка встревожила жителей Благовещенска

Антитеррористическая тренировка встревожила жителей Благовещенска
Фото: пресс-службы ФСБ

Благовещенцев напугало скопление сотрудников силовых структур и спецслужб в районе улицы Чайковского. Горожане начали присылать в редакцию Амур.инфо фотографии и сообщения о происходящем. Оказалось, в городе проходила антитеррористическая тренировка.

Антитеррористическая тренировка проходила в рамках подготовки к антитеррористическим учениям, которые намечены на начало ноября. По легенде, при досмотре заброшенного здания в районе улиц Северной и Чайковского областного центра на военный патруль неизвестными лицами совершено вооруженное нападение, в результате которого двое военнослужащих получили огнестрельные и осколочные ранения, два преступника убиты, трое – проникли в здание банка, расположенное поблизости, где захватили заложников.

«В ходе тренировки на практике отработаны действия по блокированию объекта террористического акта, проведению боевого мероприятия по обезвреживанию "террористов" и освобождению "заложников" на объекте с массовым пребыванием людей, оказанию медицинской помощи пострадавшим, ликвидации очага возгорания», – сообщили в пресс-службе амурского управления ФСБ.

В тренировке задействовано около ста человек – сотрудники федеральной службы безопасности, министерства внутренних дел, министерства по чрезвычайным ситуациям, Росгвардии, военнослужащие Министерства обороны, представители ПАО «Сбербанк России».

Просмотров всего: 879

#учения

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    В войнушку решили поиграть дяденьки....

  • HNIC

    HNIC
    1 час назад

    Готовятся к массовым недовольствам после переизбрания Царя

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    HNIC

    Готовятся к массовым недовольствам после переизбрания Царя



    Чо? Правда-правда?



    Будут в Благе массовые недовольства в районе улицы Чайковского? О_О



  • HNIC

    HNIC
    32 минуты назад

    Oldlord

    HNIC

    Готовятся к массовым недовольствам после переизбрания Царя



    Чо? Правда-правда?

    Будут в Благе массовые недовольства в районе улицы Чайковского? О_О



    А что у вас учения со стрельбами в центре города проходят? Вы из какой страны?

  • Brabusяга

    Brabusяга
    32 минуты назад

    HNIC 34 минуты назад

    "Готовятся к массовым недовольствам после переизбрания Царя"

    Ага, поменяем на Собчак, будь оно не ладно)

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    30 минут назад

    Где "на правах рекламы"?

  • HNIC

    HNIC
    30 минут назад

    Brabusяга

    HNIC 34 минуты назад "Готовятся к массовым недовольствам после переизбрания Царя" Ага, поменяем на Собчак, будь оно не ладно)



    Этож троллинг населения. Извините, но какой дурак пойдет на нее голосовать?

  • Fedia

    Fedia
    24 минуты назад

    Дураков хватает, пойдут и не один.

  • Кайзер

    Кайзер
    24 минуты назад

    "Антитеррористическая тренировка встревожила жителей Благовещенска".... Смотрю прям все такие встревоженные ходят по городу.... Аж дрожь по асфальту....

  • HNIC

    HNIC
    21 минута назад

    Кайзер

    "Антитеррористическая тренировка встревожила жителей Благовещенска".... Смотрю прям все такие встревоженные ходят по городу.... Аж дрожь по асфальту....



    Все понимают кто в стране террорист № 1 и боятся его потерять. Отсюда дрожжи

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