Антитеррористическая тренировка встревожила жителей Благовещенска

Фото: пресс-службы ФСБ

Благовещенцев напугало скопление сотрудников силовых структур и спецслужб в районе улицы Чайковского. Горожане начали присылать в редакцию Амур.инфо фотографии и сообщения о происходящем. Оказалось, в городе проходила антитеррористическая тренировка.

Антитеррористическая тренировка проходила в рамках подготовки к антитеррористическим учениям, которые намечены на начало ноября. По легенде, при досмотре заброшенного здания в районе улиц Северной и Чайковского областного центра на военный патруль неизвестными лицами совершено вооруженное нападение, в результате которого двое военнослужащих получили огнестрельные и осколочные ранения, два преступника убиты, трое – проникли в здание банка, расположенное поблизости, где захватили заложников.

«В ходе тренировки на практике отработаны действия по блокированию объекта террористического акта, проведению боевого мероприятия по обезвреживанию "террористов" и освобождению "заложников" на объекте с массовым пребыванием людей, оказанию медицинской помощи пострадавшим, ликвидации очага возгорания», – сообщили в пресс-службе амурского управления ФСБ.

В тренировке задействовано около ста человек – сотрудники федеральной службы безопасности, министерства внутренних дел, министерства по чрезвычайным ситуациям, Росгвардии, военнослужащие Министерства обороны, представители ПАО «Сбербанк России».