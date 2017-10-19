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19октября
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Поборы в амурских школах и детсадах: жалобы амурчан обсуждают в правительстве (трансляция)

Поборы в амурских школах и детсадах: жалобы амурчан обсуждают в правительстве (трансляция)
Фото: regionsamara.ru

Трансляция совещания в амурском правительстве по вопросу поборов в детских садах и школах транслируется в аккаунте Амур.инфо в Инстаграме. Ранее сообщать о сборах средств в учебных заведениях призвал региональный минобр и губернатор области.

16 октября губернатор области Александр Козлов призвал амурчан сообщать о незаконных сборах денег с родителей дошколят. Об этом он написал в своем аккаунте в Инстаграме. На пост в этот же день поступило около 200 комментариев. Ранее министерство образования и науки Приамурья начало опрос на эту же тему. На сайте ведомства размещена анкета.

На совещании по вопросу поборов в детских садах обсуждают поступившие сообщения и систему финансирования образовательных учреждений. На встречу пригласили сотрудников минобра, управления образования Благовещенска, заведующих городских детских садов, председателей родительских комитетов и прокуратуры.

В комментариях к трансляции люди продолжают сообщать о поборах.

Просмотров всего: 817

#дети #областная власть #школа

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Кохави

    Кохави
    1 час назад

    "Об этом он написал в своем аккаунке в Инстаграмме". В аккаунКе в ИнстаграмМе?

  • petrowihna

    petrowihna
    1 час назад

    Удивляются все чиновники, наверно))) А то они не знали.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    А на форуме и в новостях не разу не писали? А в блогах?.. АмурИнфо.. вас смешали с навозом. "Инстарграм губернатора" вот действительно "интернет-приёмная"?.... нда.

  • Геральт

    Геральт
    56 минут назад

    и где этот аккаунт? где можно посмотреть трансляцию? я в инстаграмме ни разу не был, даже знать не знаю что это.

  • Геральт

    Геральт
    55 минут назад

    попробовал зайти, там какой то закрытый аккаунт, типа зарегистрируйтесь сначала

  • Bean Sidhe

    Bean Sidhe
    52 минуты назад

    Так прям тут и смотрите. Написано же - трансляция. Прокрутите страничку.

  • Genius1234

    Genius1234
    40 минут назад

    слышу отчет о хорошей работе наших образовательных учреждений.должны объяснить почему поборы существуют крупные и мелкие ! хватит выкручиваться, ответов на вопросы не слышу.

  • Genius1234

    Genius1234
    40 минут назад

    слышу отчет о хорошей работе наших образовательных учреждений.должны объяснить почему поборы существуют крупные и мелкие ! хватит выкручиваться, ответов на вопросы не слышу.

  • Ксю +100500

    Ксю +100500
    26 минут назад

    договор у них на добровольное пожертвование ага миллионами жертвуют типа добровольно...

  • ШуRik

    ШуRik
    16 минут назад

    Может пора уже задуматься, почему садики и школы вынуждены выходить с протянутой рукой к родителям?

    В группе на 32 ребенка 10 цветных карандашей, 5 машинок и 5 кукол. Чем 3-летние малыши должны заниматься весь день??? Вот и закупают родительские комитеты игрушки, канцелярию, настольные игры.

  • full

    full
    9 минут назад

    В каком правительстве? У нас есть правительство?

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    2 минуты назад

    Госпидя .. чё этот в очках несёт? .. инвентаризация .. будем смотреть куда деньги идут ... НО!!!!!!!! добровольные пожертвования - это НОРМА!

    Кароч на колу мочало .. начинаем цепочку сначала: директор-учитель-родительский коммитет-родители.

    директор дал инфу что надо сделать учителю... учитель - родительскому коммитету .... родительский - родителям. Что тут инвентаризировать. если Родители равно Добровольные пожертвования.

    перед кем родительскому отчитываться? да они отчитаются и чеки покажут (а могут и на 3 буквы послать и будут правы). И что дальше?

    Никто не виноват. Проблема не решена.

    Уберите вообще такое понятие как пожертвования. Запретите детсадам/школам что либо принимать от родителей!!!

    СОздайте коммисию .. приходит в школу - чей Бойлер для питья? Школьный? Чек гоните и в бухгалтерии покажите. где он по отчёту проходит. Не проходит? Привет.

    Вот решение проблемы.

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