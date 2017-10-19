Поборы в амурских школах и детсадах: жалобы амурчан обсуждают в правительстве (трансляция)

Фото: regionsamara.ru

Трансляция совещания в амурском правительстве по вопросу поборов в детских садах и школах транслируется в аккаунте Амур.инфо в Инстаграме. Ранее сообщать о сборах средств в учебных заведениях призвал региональный минобр и губернатор области.

16 октября губернатор области Александр Козлов призвал амурчан сообщать о незаконных сборах денег с родителей дошколят. Об этом он написал в своем аккаунте в Инстаграме. На пост в этот же день поступило около 200 комментариев. Ранее министерство образования и науки Приамурья начало опрос на эту же тему. На сайте ведомства размещена анкета.

На совещании по вопросу поборов в детских садах обсуждают поступившие сообщения и систему финансирования образовательных учреждений. На встречу пригласили сотрудников минобра, управления образования Благовещенска, заведующих городских детских садов, председателей родительских комитетов и прокуратуры.

В комментариях к трансляции люди продолжают сообщать о поборах.