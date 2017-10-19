90 пьяных вахтовиков, севших в поезд в Тынде, пришлось утихомирить силами Росгвардии

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В среду, 18 октября, в Тынде в поезд, следовавший в Новосибирск, сели около 90 нетрезвых пассажиров из числа вахтовиков. Они нарушали общественный порядок. Для того чтобы утихомирить нарушителей в поезд сначала сели сотрудники транспортной полиции, затем – спецподразделения Росгвардии.

Сообщение о беспорядках в пассажирском поезде Нерюнгри – Новосибирск поступили в дежурную часть Забайкальского линейного управления 18 октября. Около 90 пассажиров из числа вахтовиков, следующих от станции Тында в нетрезвом виде, нарушали общественный порядок, игнорировали требования поездной бригады и злоупотребляли спиртными напитками.

Для выяснения обстоятельств в пассажирский поезд сели сотрудники транспортной полиции. Затем руководство Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте решило привлечь бойцов спецподразделений Росгвардии.

Конфликтную ситуацию урегулировали, правонарушителей установили и привлекли к административной ответственности. Десять граждан по решению руководства поездной бригады были сняты с поезда и сопровождены для дальнейшего разбирательства в подразделения транспортной полиции. В отношении задержанных составлены административные протоколы по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.