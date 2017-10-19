Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:10 3

90 пьяных вахтовиков, севших в поезд в Тынде, пришлось утихомирить силами Росгвардии

90 пьяных вахтовиков, севших в поезд в Тынде, пришлось утихомирить силами Росгвардии
Фото: www.bnkomi.ru

В среду, 18 октября, в Тынде в поезд, следовавший в Новосибирск, сели около 90 нетрезвых пассажиров из числа вахтовиков. Они нарушали общественный порядок. Для того чтобы утихомирить нарушителей в поезд сначала сели сотрудники транспортной полиции, затем – спецподразделения Росгвардии.

Сообщение о беспорядках в пассажирском поезде Нерюнгри – Новосибирск поступили в дежурную часть Забайкальского линейного управления 18 октября. Около 90 пассажиров из числа вахтовиков, следующих от станции Тында в нетрезвом виде, нарушали общественный порядок, игнорировали требования поездной бригады и злоупотребляли спиртными напитками.

Для выяснения обстоятельств в пассажирский поезд сели сотрудники транспортной полиции. Затем руководство Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте решило привлечь бойцов спецподразделений Росгвардии.

Конфликтную ситуацию урегулировали, правонарушителей установили и привлекли к административной ответственности. Десять граждан по решению руководства поездной бригады были сняты с поезда и сопровождены для дальнейшего разбирательства в подразделения транспортной полиции. В отношении задержанных составлены административные протоколы по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Просмотров всего: 1519

#происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Храмовник

    Храмовник
    1 час назад

    Вот уроды

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    В столыпинских вагонах их возить и подписать вагоны, осторожно, пьяные вахтовики...

  • Ежык

    Ежык
    50 минут назад

    Ох, это по русски, вахтовики, поезд, алкоголь, буза и полиция...

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Новобурейском ночью сбили мужчину: подозревается сотрудник ГИБДД
Происшествия 1

Вода в поселке Февральск стала чистой, но жители опасаются, что ненадолго
Происшествия 1

В Тынде гололед стал причиной массового ДТП (видео)
Происшествия 4

В Благовещенске на перекрестке легковушка перевернула микроавтобус