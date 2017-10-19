Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента 2018 года

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В эфире телеканала «Дождь» в программе «Собчак живьем» она сказала, что сообщила Путину о своем выдвижении.

«У меня сложилось впечатление, что ему не понравилось то, что я ему сказала», – отметила телеведущая.

«В отличие от вечных кандидатов, которым приходится объяснять, почему они достойны быть президентами Российской Федерации, моя задача проста – я должна пояснить, почему подхожу на роль кандидата "против всех". Я – вне жестких идеологических рамок. Я не принадлежу к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной, в рамках этой кампании я даже не за "Крым наш" и не против. Я за то, чтобы в стране прекратилось тотальное воровство, появилась настоящая политика, власть, подотчетная свободному волеизъявлению людей, которые сами решают, как им жить», – объяснила Ксения в письме, опубликованном в «Ведомостях».

Также в письме говорится о попытках чиновников скомпрометировать ее и использовать в своих целях. Ксения Собчак пишет о том, что большинство должно осознать необходимость изменений, и убеждена, что нельзя бойкотировать выборы. Ксения уверена, что каждый должен заявить о своей позиции и «о своем несогласии с властью, которая хочет четвертьвековой несменяемости, несогласии с разрушающимся образованием и здравоохранением, с чудовищной коррупцией и пропагандой, пропитавшей все общество, от сельской школы до Кремля». Своим участием в мартовских президентских выборах Собчак хочет вернуть исключенную из бюллетеней графу «против всех».

На случай, если ее все-таки изберут, Собчак имеет свой план.

«Я против революции. Но я – хороший посредник и организатор. Алексей Навальный предлагал сегодняшней верхушке мирный уход – это правильно, это очень важно для закрепления процедуры сменяемости власти в стране. Но они ему не поверят. А мне – поверят. Я могу разговаривать со всеми – и потому что я лично знаю большую часть российского истеблишмента, и потому что я журналист, чья профессия – разговаривать со всеми», – пишет телеведущая.

Деньги на предвыборную кампанию Ксения Собчан намерена собрать с элиты, с просьбой о спонсорстве она обратится к бизнесменам.

Заявление Собчак уже прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Если я правильно понимаю, Ксения полностью подходит под положение нашей Конституции. Она является гражданином Российской Федерации, который в соответствии с Конституцией может баллотироваться в президенты страны».

Информация о выдвижении Ксении Собчак на пост президента в 2018 году появилась и в иностранных СМИ. Журнал The New Times опубликовал материал под названием «Собчак начинает гонку». Журналисты сообщают, что Собчак будет баллотироваться в президенты в роли кандидата от бизнеса и либеральной творческой интеллигенции. При этом издание со ссылкой на свои источники, пишет, что Собчак будет выступать с критикой Навального за «вождизм и популизм».

«Собственно, в этом и заключается задумка Кремля, который и предложил Собчак поучаствовать в выборах в обмен на возвращение на федеральные телеканалы, куда ей путь был заказан со времен протестов 2011-2012 годов, если не на возможность возглавить один из телеканалов, например RT», – говорится в статье.

Говорить о возможном выдвижении Ксении Собчак на пост президента в СМИ начали еще в начале осени. Сама Ксения до сих пор эти предположения называла «провокацией» и «попыткой дискредитации».