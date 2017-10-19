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19октября
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Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента 2018 года

Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента 2018 года
Фото: armeniasputnik.am

Ксения Собчак объявила, что будет участвовать в выборах президента в марте 2018 года. На своем предвыборном сайте sobchakprotivvseh.ru известная телеведущая представляется как «кандидат против всех» и сообщает, что, если оппозиционера Алексея Навального зарегистрируют, она снимет свою кандидатуру, пишет Newsru.com.

В эфире телеканала «Дождь» в программе «Собчак живьем» она сказала, что сообщила Путину о своем выдвижении.

«У меня сложилось впечатление, что ему не понравилось то, что я ему сказала», – отметила телеведущая.

«В отличие от вечных кандидатов, которым приходится объяснять, почему они достойны быть президентами Российской Федерации, моя задача проста – я должна пояснить, почему подхожу на роль кандидата "против всех". Я – вне жестких идеологических рамок. Я не принадлежу к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной, в рамках этой кампании я даже не за "Крым наш" и не против. Я за то, чтобы в стране прекратилось тотальное воровство, появилась настоящая политика, власть, подотчетная свободному волеизъявлению людей, которые сами решают, как им жить», – объяснила Ксения в письме, опубликованном в «Ведомостях».

Также в письме говорится о попытках чиновников скомпрометировать ее и использовать в своих целях. Ксения Собчак пишет о том, что большинство должно осознать необходимость изменений, и убеждена, что нельзя бойкотировать выборы. Ксения уверена, что каждый должен заявить о своей позиции и «о своем несогласии с властью, которая хочет четвертьвековой несменяемости, несогласии с разрушающимся образованием и здравоохранением, с чудовищной коррупцией и пропагандой, пропитавшей все общество, от сельской школы до Кремля». Своим участием в мартовских президентских выборах Собчак хочет вернуть исключенную из бюллетеней графу «против всех».

На случай, если ее все-таки изберут, Собчак имеет свой план.

«Я против революции. Но я – хороший посредник и организатор. Алексей Навальный предлагал сегодняшней верхушке мирный уход – это правильно, это очень важно для закрепления процедуры сменяемости власти в стране. Но они ему не поверят. А мне – поверят. Я могу разговаривать со всеми – и потому что я лично знаю большую часть российского истеблишмента, и потому что я журналист, чья профессия – разговаривать со всеми», – пишет телеведущая.

Деньги на предвыборную кампанию Ксения Собчан намерена собрать с элиты, с просьбой о спонсорстве она обратится к бизнесменам.

Заявление Собчак уже прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Если я правильно понимаю, Ксения полностью подходит под положение нашей Конституции. Она является гражданином Российской Федерации, который в соответствии с Конституцией может баллотироваться в президенты страны».

Информация о выдвижении Ксении Собчак на пост президента в 2018 году появилась и в иностранных СМИ. Журнал The New Times опубликовал материал под названием «Собчак начинает гонку». Журналисты сообщают, что Собчак будет баллотироваться в президенты в роли кандидата от бизнеса и либеральной творческой интеллигенции. При этом издание со ссылкой на свои источники, пишет, что Собчак будет выступать с критикой Навального за «вождизм и популизм».

«Собственно, в этом и заключается задумка Кремля, который и предложил Собчак поучаствовать в выборах в обмен на возвращение на федеральные телеканалы, куда ей путь был заказан со времен протестов 2011-2012 годов, если не на возможность возглавить один из телеканалов, например RT», – говорится в статье.

Говорить о возможном выдвижении Ксении Собчак на пост президента в СМИ начали еще в начале осени. Сама Ксения до сих пор эти предположения называла «провокацией» и «попыткой дискредитации».

Просмотров всего: 1242

#выборы #российская власть

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Комментарии
Показать все (32) Обсудить на форуме
  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    хорошего соперника себе выбрал ВВП. Одной весовой категории.

  • Кайзер

    Кайзер
    2 часа назад

    А Бузову премьер министром.....

  • S kak $

    S kak $
    2 часа назад

    Заявление Собчак уже прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков» «Если я правильно понимаю, Ксения полностью подходит под положение нашей конституции. Она является гражданином Российской Федерации, который в соответствии с конституцией может баллотироваться в президенты страны».

    Песков, а вы смешной)

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    2 часа назад

    Впервые лет за двадцать пойду голосовать, поприкалываюсь

  • Alei

    Alei
    2 часа назад

    ДОМ-2 в масштабах страны.

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    2 часа назад

    Да эту семейку (всю на корню) - давно на тополях развешать пора. Вместе с мишей пятнистым.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    2 часа назад

    Всё логично история движется по спирали: одни правители создают другие разваливают. После Путинского подъёма наверно настало время развала. Вперёд в 90-е. Лично я голосовать буду за Путина.

  • petrowihna

    petrowihna
    1 час назад

    Господи, пошли какого - нибудь казака с нагайкой на эту высокомерную мажорку, чтобы срубить с её башки корону.((

  • Anna_84

    Anna_84
    1 час назад

    В предвкушении дебатов Собчак vs. Жириновский

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Ну так об этом давно уже говорили, сразу после того, как Путин намекнул, что следующим президентом может быть и женщина.

    Другое дело, останется ли этот институт президентства в таком виде как сейчас или будет изменен так, чтобы реальной власти у нового президента не было, что бы она оставалась в руках Путина, которому придумают какую-то новую должность.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    petrowihnaГосподи, пошли какого - нибудь казака с нагайкой на эту высокомерную мажорку, чтобы срубить с её башки корону.((


    а чего вы её так боитесь?

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    1 час назад

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    Внезапно..

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    1 час назад

    alex 3

    petrowihna

    Господи, пошли какого - нибудь казака с нагайкой на эту высокомерную мажорку, чтобы срубить с её башки корону.((



    а чего вы её так боитесь?



    да и правда

    чего?

    ксюха подружится с трампом

    он клоун и она клоун, весь мир ржет

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    stepan28rus

    Всё логично история движется по спирали: одни правители создают другие разваливают. После Путинского подъёма наверно настало время развала. Вперёд в 90-е. Лично я голосовать буду за Путина.



    Как работодатель твой в администрации скажет, за того и проголосуешь, бот

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    stepan28rus

    После Путинского подъёма наверно настало время развала.



    Это вы о чём? О_О



  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Oldlord

    stepan28rus

    После Путинского подъёма наверно настало время развала.



    Это вы о чём? О_О



    Поднялся человек, порадуйся.

  • Недавно здесь

    Недавно здесь
    1 час назад

    Да правда! А чё эт в Америке дурачок есть, а у нас нет! Не порядок! Мы круче! Мы безмозглую бабу посадим!

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Недавно здесьДа правда! А чё эт в Америке дурачок есть, а у нас нет! Не порядок! Мы круче! Мы безмозглую бабу посадим!


    посадим и успешно её победим на выборах.

  • Недавно здесь

    Недавно здесь
    1 час назад

    Косу ещё вокруг головы намотать и кого-то она напоминать будет....

  • HNIC

    HNIC
    1 час назад

    vertex

    Oldlord

    stepan28rus

    После Путинского подъёма наверно настало время развала.



    Это вы о чём? О_О



    Поднялся человек, порадуйся.



    Один поднялся, а 20 голодных вернут его на землю )))))

  • Недавно здесь

    Недавно здесь
    1 час назад

    alex 3

    Недавно здесь

    Да правда! А чё эт в Америке дурачок есть, а у нас нет! Не порядок! Мы круче! Мы безмозглую бабу посадим!



    посадим и успешно её победим на выборах.



    Конечно, надо же создать видимость дерьмократии и честности выборов.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Недавно здесь

    alex 3

    Недавно здесь

    Да правда! А чё эт в Америке дурачок есть, а у нас нет! Не порядок! Мы круче! Мы безмозглую бабу посадим!



    посадим и успешно её победим на выборах.


    Конечно, надо же создать видимость дерьмократии и честности выборов.



    Оттянет голоса, и "озеро" победит на выборах, в реале 35 %, но сказочники избиркома нарисуют 75% одобрямс.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    vertex

    Oldlord

    stepan28rus

    После Путинского подъёма наверно настало время развала.



    Это вы о чём? О_О



    Поднялся человек, порадуйся.



    Пусть и девочка из Д-2 поднимется!



    Жалко что ли, чо?



  • Ежык

    Ежык
    54 минуты назад

    чмо такое...аж грустно за нее

  • ПетяПетрович

    ПетяПетрович
    50 минут назад

    ну а что в думу уже просочились борцы, фигуристы, гимнасты, певцы, вытеснив юристов экономистов. Теперь и в президенты метит не пойми кто. Хотя наверное эти персонажи больше для массовки. сильных кандидатов, кроме одного, в этой предвыборной гонке наверное мы не увидим

  • Братеев

    Братеев
    47 минут назад

    Ещё Пугачёву и Шнурова

  • ПетяПетрович

    ПетяПетрович
    44 минуты назад

    с участием шнурова собчак жириновского предвыборная гонка может быть очень веселой. кто то про дебаты уже вспоминал- так вот когда начнется это шоу Камеди клуб будет нервно курить в сторонке

  • Кинетика

    Кинетика
    39 минут назад

    "спящая")

  • alex 3

    alex 3
    39 минут назад

    vertex
    Недавно здесь

    alex 3

    Недавно здесь

    Да правда! А чё эт в Америке дурачок есть, а у нас нет! Не порядок! Мы круче! Мы безмозглую бабу посадим!



    посадим и успешно её победим на выборах.


    Конечно, надо же создать видимость дерьмократии и честности выборов.



    Оттянет голоса, и "озеро" победит на выборах, в реале 35 %, но сказочники избиркома нарисуют 75% одобрямс.


    "озеру" и так ничего не угрожает, будьте спокойны. Сценарий уже написан, роли распределены. Мне, вам и подавляющему большинству, досталась как обычно, простая роль баранов в стаде.

  • anschutka

    anschutka
    5 минут назад

    Нормальный ход. Многие проголосуют за Путина по принципу "лишь бы не Собчак"

  • Nikodim

    Nikodim
    4 минуты назад

    взбодрит эти выборы однозначно, но видимо на это и расчет. должен же кто-то быть с другой стороны для формальности выборов. все же понимают, что в ближайшие 5 лет альтернативы нет, иначе на западе схавают эту львицу и не подавятся. не думаю, что и восток будет в восторге от такого решения в России. время сейчас другое, у нас по сути не для России выборы проходят, а для всего мира. не сможет пока никто другой разрулить то, что за последние лет 20-30 накрутили и запад и восток. Но нужно учесть, ведь это не простая игра. в этот раз она не победит, получит место для дальнейшей подготовки и через 5 лет-10 лет вуаля, президентша, если никто другой выдающийся не появится.

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