Сбор на полиэтиленовую упаковку хотят ввести в России: обзор прессы

Фото: econet.ru

О чем пишут сегодняшние газеты, рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин. В обзоре о том, что вышел новый альбом рок-музыканта Роберта Планта; в Чите судят бандитов, угонявших скот в Забайкалье и о том, что индиец держит поднятой руку более 40 лет.

Вам статья

Берем в руки «Российскую газету». Прямо на первой полосе видим броский заголовок «Бойня» – это материал о том, что в Чите судят банду, державшую в постоянном страхе всю округу. Заметьте, в течение пяти лет! Преступники орудовали в 60 населенных пунктах края. В банде насчитывалось более 40 человек. Информатором преступников был сотрудник полиции – майор. В газете написано: «Просто не верится, что такое возможно в ХХI веке». Наверное, автор статьи – идеалист и забыл, в какой стране живет.

«Но вы думаете, на этом я акцентирую ваше внимание? Отнюдь! Эка невидаль, бандиты. Я акцентирую на том, что в стране планируют ввести экологический сбор на полиэтиленовую упаковку. Съели?» – пишет обозреватель.

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О чем еще мне было интересно прочитать в «Российской газете», так это о новом альбоме одного из самых замечательных рок-музыкантов современности, одного из отцов тяжелого рока Роберта Планта. Залезу в Интернет и скачаю. Вряд ли все радиослушатели и читатели газеты знают, кто такой Плант, но те, кто не знает, поверьте на слово – это класс!

Очень интересно

Вот «Амурская правда». «Толстушка». Много интересного. Но вы думаете, я начну с того, что на нашем судостроительном сейчас строят самый большой за всю историю завода корабль? Нет! (хотя это и заслуживает внимания).

Вы думаете, что я во главу угла поставлю статью об идущем без сбоев отопительном сезоне? Тоже нет. Во-первых, так и должно быть, а, во-вторых, сезон только-только начался.

Хм… Ну тогда, возможно, с того, что гречка упадёт в цене? И тоже нет! Кому сегодня гречка особо нужна?

Я начну с самой заметной, на мой взгляд, заметки. Так о чем эта самая-самая заметная заметка?

Напишут же такое

А эта заметка о том, как жительница Благовещенска в ночь на 17 октября на стадионе в микрорайоне вытоптала на только-только выпавшем снегу своими собственными ножками признание в любви своему супругу. Уж так случилось: вышла на балкон, глядь – а на улице ровный, девственный снежок! Творческий порыв подтолкнул даму к творческому подвигу. «Я тебя люблю» – написала она мужу-курсанту, находящемуся ныне на другом конце страны, в Краснодаре. Приедет молодой супруг только в январе. За оставшиеся месяцы еще много снега выпадет!

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О чем еще таком можно прочесть в сегодняшней «Амурке»?

Еще обращаю ваше внимание на целых две страницы, посвященные Норскому заповеднику. Их подготовила неугомонная Варвара Сиянова (творческой неуспокоенности которой не устаю удивляться и завидовать). Вы узнаете, что медведи, как и люди, все разные, у каждого свой характер, свои наклонности. Есть среди них порядочные люди, а есть такие, что… Ну, подробности прочтите сами.

Еще рассказывает Варвара, как охотинспекторы чуть было не утонувшего лосёнка спасли. Тот захлебнулся, уже и ногами дрыгать перестал, пришлось нырять за ним, вытаскивать, делать искусственное дыхание…

Да что я пытаюсь пересказать две страницы интересности. Давайте-ка сами, сами…

На посошок

В завершение – газета «Тайны. Чудеса. Пиключения». Здесь рассказывается о жители Индии Амаре Бхарати, который уже 44 года держит поднятой свою руку. В 1973 году Амар сделал вывод, что гармонии с миром можно добиться только таким способом и, чтобы отказаться от соблазнов во имя бога Шивы и мира на Земле, поднял руку. И в таком положении пребывает до сих пор.

Многие политические партии призывают Бхарати в свои ряды: при голосовании он очень удобен. Но Бхарати служит только богу.