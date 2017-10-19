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19октября
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В Тынде гололед стал причиной массового ДТП (видео)

В Тынде гололед стал причиной массового ДТП (видео)

В Приамурье открылся сезон ДТП, случившихся по причине гололеда. Первопроходцем стала Тында. Там 18 октября из-за скользкой дороги пострадали сразу шесть машин.

Выпавший в Тынде снег сказался на дорожной обстановке. Накануне вечером в городе произошло массовое ДТП. Видео и фотоснимки с места аварии появились в соцсетях.

Один из автомобилей из-за гололеда не смог вовремя остановиться и зацепил впереди идущий транспорт. Пошла цепная реакция, в результате были задеты другие машины. В итоге пострадали шесть автомобилей.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Кайзер

    Кайзер
    2 часа назад

    Автомобиль с гос. номером А884СВ пострадал ещё при производстве и появлении на свет))))) Получил так сказать родовую травму)))))

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