В Тынде гололед стал причиной массового ДТП (видео)

В Приамурье открылся сезон ДТП, случившихся по причине гололеда. Первопроходцем стала Тында. Там 18 октября из-за скользкой дороги пострадали сразу шесть машин.

Выпавший в Тынде снег сказался на дорожной обстановке. Накануне вечером в городе произошло массовое ДТП. Видео и фотоснимки с места аварии появились в соцсетях.

Один из автомобилей из-за гололеда не смог вовремя остановиться и зацепил впереди идущий транспорт. Пошла цепная реакция, в результате были задеты другие машины. В итоге пострадали шесть автомобилей.