В Благовещенске на перекрестке легковушка перевернула микроавтобус

Очевидцы сообщили об аварии в Благовещенске. Утром в четверг, 19 октября, на перекрестке улиц 50-летия Октября и Красноармейской столкнулись микроавтобус и легковая иномарка, на месте происшествия работала машина скорой помощи.

По сообщениям очевидцев, обе машины – микроавтобус и Mazda Demio – ехали по улице 50-летия Октября навстречу друг другу. Микроавтобус, поворачивая налево, не пропустил легковой автомобиль. Произошло столкновение, в результате которого микроавтобус завалился набок.

К месту происшествия прибыла скорая. По словам очевидцев, помощь потребовалась водителю микроавтобуса.

В ГИБДД Благовещенска подтвердили факт ДТП, но уточнили, что оно обошлось без пострадавших.