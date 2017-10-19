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19октября
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В Благовещенске на перекрестке легковушка перевернула микроавтобус

В Благовещенске на перекрестке легковушка перевернула микроавтобус

Очевидцы сообщили об аварии в Благовещенске. Утром в четверг, 19 октября, на перекрестке улиц 50-летия Октября и Красноармейской столкнулись микроавтобус и легковая иномарка, на месте происшествия работала машина скорой помощи.

По сообщениям очевидцев, обе машины – микроавтобус и Mazda Demio – ехали по улице 50-летия Октября навстречу друг другу. Микроавтобус, поворачивая налево, не пропустил легковой автомобиль. Произошло столкновение, в результате которого микроавтобус завалился набок.

К месту происшествия прибыла скорая. По словам очевидцев, помощь потребовалась водителю микроавтобуса.

В ГИБДД Благовещенска подтвердили факт ДТП, но уточнили, что оно обошлось без пострадавших.

Просмотров всего: 1160

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Кайзер

    Кайзер
    2 часа назад

    "Очевидцы сообщили о аварии в Благовещенске"..... Может быть всё таки ОБ аварии????

  • Кайзер

    Кайзер
    2 часа назад

    1.Микроавтобус и легковая иномарка...

    2.Микроавтобус и Mazda Demio ....

    3.Микроавтобус и легковой автомобиль.....

    Внимание вопрос??? Сколько авто участвовало в вышеуказанном ДТП???

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Кайзер

    1.Микроавтобус и легковая иномарка... 2.Микроавтобус и Mazda Demio .... 3.Микроавтобус и легковой автомобиль..... Внимание вопрос??? Сколько авто участвовало в вышеуказанном ДТП???



    Ну чего ты так разошёлся?



    Они всё равно не понимают, о чём ты.



    Жертвы ЕГЭ...



  • HNIC

    HNIC
    23 минуты назад

    Жэртвы ИГЭ купили права

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