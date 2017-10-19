Снег в северных районах: прогноз погоды в Приамурье на 19 октября

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В Амурской области 19 октября установится переменная облачность. В центральных и южных районах будет без осадков. На севере ожидается снег. Юго-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами ускоряясь до 11 метров в секунду.

Температура в центральных и южных районах составит плюс 4…9 градусов, на севере – от нуля до плюс 5, местами – до минус 5.

В Благовещенске рано утром было минус 4 градуса. Северо-западный ветер дул со скоростью 1-3 метра в секунду.

В течение дня в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер наберет скорость 4-9 метров в секунду. Термометры покажут 7…9 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.