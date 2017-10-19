Госавтоинспекция с 20 октября не будет выдавать справки о ДТП

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Справка от ГАИ прописана в правилах страхования как один из обязательных документов. Если автоинспекция больше не будет выдавать такие справки, у страховщиков появится законный повод отказать в приеме документов на выплату компенсации, сообщает официальное издание. Коллизия возникла три года назад. Правила страхования в 2014 году стал утверждать Центробанк, но давать указание МВД ведомство не может. Так, постановление правительства не предусматривает справки о ДТП, но она есть в правилах, утвержденных Центробанком. ГИБДД не раз обращалась в Центробанк с пожеланием изменить правила страхования, но результата не добилась. Теперь правила страхования противоречат регламенту Госавтоинспекции.

С 20 октября если авария потребовала оформления с помощью сотрудников ГАИ, то максимум, что смогут получить на руки участники аварии – это процессуальные документы: постановление о наложении штрафа или определение об отказе в возбуждении административного дела. В протоколах, постановлениях, определениях и прочих документах будет максимально расписана вся ситуация: сколько и какие машины участвовали в ДТП, какие повреждения они получили. Указывать будут и данные их владельцев и водителей, номера полисов страхования. По-прежнему водитель должен заполнить извещение о ДТП со схемой происшествия и предоставить в страховую компанию. Этот бланк выдается при покупке полиса.

В правилах страхования прописано, что водитель должен предоставить и справку о ДТП – она входит в обязательный пакет документов. В Российском союзе страховщиков сообщили, что водители пострадать не должны. В законе об ОСАГО указано, что «для решения вопроса об осуществлении страхового возмещения страховщик принимает документы о дорожно-транспортном происшествии, оформленные уполномоченными на то сотрудниками полиции». В этом случае будет достаточно процессуальных документов.