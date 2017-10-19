Амурский уголь: горняк – престижная профессия

При упоминании профессии горняка или шахтёра обычно представляют себе человека в каске и с отбойным молотком. Такой образ существует с 30-х годов прошлого века, когда лицом угольщиков стал Алексей Стаханов. Кто такой горняк сегодня и чем занимаются шахтёры, – в материале, который Амур.инфо подготовило совместно с АО «Амурский уголь».

Кто такой горняк? Это шахтёр?

Горняк – это работник горной промышленности; человек, работающий на добыче полезных ископаемых открытым или подземным способом. Шахтер – это горняк, работающий под землей. Не все горняки работают под землей, многие трудятся и на поверхности – в карьере, на руднике или угольном разрезе.

Где работает горняк?

Горняки добывают полезные ископаемые. Они извлекают из недр алмазы, руды, золото (тоже разновидность рудных ископаемых), соли, уголь и другое. Кстати, уголь в России добывают уже 295 лет – со времен Петра I. Местом работы горняка может быть шахта, карьер, рудник, разрез и тому подобное.

Как именно добывают уголь – в шахте?

Россия обладает 1/3 мировых запасов угля. Уголь добывают подземным способом – в шахтах, а также открытым способом – на угольных разрезах. Открытый способ добычи угля считается более безопасным. В СССР его впервые начали масштабно применять в 1930-х годах на Дальнем Востоке, в Амурской области.

Сколько получает специалист горного дела?

Заработная плата специалиста горного дела зависит от его квалификации и стажа. Также на размер зарплаты горняков влияет процент выполнения ими (бригадой/экипажем) производственного плана, отсутствие дисциплинарных нареканий. В среднем зарплата горняка в Амурской области составляет порядка 50 000 рублей. Работники горного дела регулярно получают надбавку за выслугу лет, доплату за профессиональное мастерство, премии за перевыполнение плана, в честь профессиональных праздников, победу в производственных соревнованиях и так далее. Кроме того, у горняков существует расширенный социальный пакет – от льготного пайкового угля до оплачиваемого проезда к месту отдыха и выплаты единовременного вознаграждения при выходе на пенсию за стаж работы в угольной промышленности.

Круто! А где обучают этой профессии?

От средне-специальных учебных заведений – колледжей и техникумов, например, Райчихинского индустриального техникума, – до институтов и университетов. Самые известные горные вузы: Московский государственный геологоразведочный университет, Санкт-Петербургский горный университет, Уральский государственный горный университет (Екатеринбург), Институт горного дела, геологии и геотехнологий СФУ (Красноярск). В этом году в Москве впервые открыли бизнес-образование по этому профилю – MBA «Стратегический менеджмент на горнодобывающих предприятиях».

Это вредно для здоровья?

Один из распространенных стереотипов о работе горняков, гласящий, что «в карьере/на разрезе существует радиация», в ходе неоднократных исследований не подтвердился. Постоянные измерения уровня радиации в карьерах/на разрезах не выявили превышений нормы радиационного фона. Однако горнякам зачастую приходится работать в сложных погодных условиях – от жары до морозов, а смена обычно длится по 12 часов. Кроме того, управление горной техникой требует постоянного внимания и концентрации. За такую непростую работу у работников угольной отрасли есть ряд компенсаций – ранний выход на пенсию, постоянная медицинская диагностика и оздоровительные программы.

В чём польза профессии?

Благодаря труду горняков миллионы домов россиян ежедневно наполняются теплом и светом, могут строиться новые дома, школы и больницы, развивается металлургия и другие отрасли промышленности. Запасы угля в мире в тысячи раз превышают запасы нефти и газа. Уголь – самое дешевое и надежное топливо. Оно не может спровоцировать аварии, как атомная энергетика, и не требует масштабных инфраструктурных затрат, как, например, строительство газопроводов.

Чем ещё может похвастаться горняк?

Помимо того что эта профессия всегда считалась почетной и по-настоящему мужской, горняки хвастаются друг перед другом новой современной техникой, на которой они работают – например, современные гидравлические экскаваторы Hitachi и Komatsu, огромные 130-тонные БелАЗы и т.п. Повод для гордости – не только сама техника, но и умение виртуозно на ней работать – например, разрезать арбуз ковшом экскаватора или разбить яйцо клыком бульдозера. Такие задания горняки с успехом выполняют на профессиональных конкурсах. Еще один повод похвастаться – орден «Шахтерская слава»: он бывает трех степеней и вручается лучшим из лучших.

Где живут и работают горняки?

Горняки живут и работают по всему миру. Например, больше всего угля наряду с Россией добывают Китай, США, Австралия, Индия и Индонезия. Горняки работают и в Африке, и в Латинской Америке. Более 1 500 горняков живут и работают в Амурской области – на разрезах Ерковецкий и Северо-Восточный (АО «Амурский уголь», входит в группу компаний «Русский Уголь»). Многие горняки Амурской области живут в городе угольщиков Райчихинске, но есть и те, кто работает вахтовым методом и во время работы живет в специально предоставляемом им ведомственном жилье близ села Варваровка.

Мне нравится эта профессия! С чего начать?

Позвонить в отдел кадров АО «Амурский уголь» по телефону: 8(41647)2-12-13 и узнать о существующих вакансиях или отправить свое резюме на электронный адрес: TDudakova@ruscoal.ru. Подписаться на Instagram Русского Угля, рассказывающий о работе горняков и показывающий фото самой крутой горной техники.

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