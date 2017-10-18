Амурские поля охватило огнем (видео)

В Амурской области вечером 18 октября начали гореть поля. Сообщение о полыхающей растительности поступило от амурчан, проезжающих в темное время суток по Серышевскому району. Со слов людей, огонь разбушевался в нескольких километрах от села Лермонтово.

«Не знаю, отжиги это или нет, но никто не контролирует это пожарище. Людей там нет. Через несколько километров в полях идет уборкаочная сои. Сначала пал шел по полю, потом начали гореть деревья и к дороге подобрался», – рассказала амурчанка Елизавета.

В ЕДДС Серышевского района тем временем сообщили, что никаких данных об этом пожаре нет и добавили, что пал был вечером в Мазановском районе. В диспетчерской службе Мазановского района эту информацию подтвердили, рассказав, что в районе 19 часов пал был на полях в районе Михайловки. На место выезжали специалисты, огонь был потушен, никакой угрозы населенным пунктам нет.

Тем временем в региональном оперативном штабе по тушению лесных пожаров и палов прокомментировали, что действительно в Серышевском районе горели поля, но это не пожар, а контролируемые отжиги. На месте работают пожарные, которые следят за распространением огня.