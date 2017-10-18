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Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: краевед и председатель областного отделения Русского географического общества

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: краевед и председатель областного отделения Русского географического общества

19 октября в гости к ведущим утреннего эфира «Эха Москвы в Благовещенске» Илье Кутыреву и Алексею Воскобойникову придет председатель Амурского областного отделения Русского географического общества Геннадий Илларионов. Он расскажет об итогах второго полевого сезона Амурской бассейновой комплексной экспедиции РГО.

В дневном эфире выйдет очередной выпуск краеведческого радиосериала «Амурские волны». Тема: «История банковского дела» (часть 2). Собеседник Михаила Митрофанова – начальник общего отдела главного управления Центрального банка РФ по Амурской области, краевед Владимир Казнадий.

После этого на радио – интервью Алексея Воскобойникова с руководителями благовещенского филиала международной школы скорочтения и развития памяти Иваном и Еленой Злепко. Тема беседы: «Быстрое чтение в больших объемах, эффективная работа мозга, развитие интеллектуальных способностей и качественное развитие памяти и внимания».

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру(4162) 333-001или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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