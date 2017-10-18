Общественники проверили последний участок канализационного коллектора в Благовещенске

18 октября представители общественности побывали на участке третьего пускового комплекса канализационного коллектора по улице Зейской в Благовещенске. Это участок от улицы Новой до Железнодорожной, где завершились работы по благоустройству территории. 29 сентября участок был сдан в эксплуатацию, однако компании-генподрядчику осталось доделать тротуары и нанести дорожную разметку.

На место выехали член комиссии по социально-экономическому развитию Общественной палаты Амурской области Константин Струков, уполномоченный по защите прав предпринимателей Оксана Степанова, член комитета по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкномическим связям Законодательного собрания Амурской области Сергей Труш, представители СМИ. Также среди проверяющих были министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Сергей Дмитриенко, представители регионального минтрансстроя, ООО «Сервер», МУ «Городское управление капитального строительства».

«На этом участке выполнены все виды работ. Максимальная глубина здесь доходила до 8-9 метров, поэтому изначально мы меняли инженерные сети, сам канализационный коллектор, потом была замена водопровода, теплотрассы, ливневая канализация. Были заменены все кабельные сети, выполнено благоустройство – это освещение, дополнительные парковки, тротуары», – рассказала директор МУ «Городское управление капитального строительства» Татьяна Соболева.

Она также добавила, что в рамках гарантийных обязательств весной следующего года компания-генподрядчик должна озеленить прилегающие газоны. Общая протяженность реконструированного участка от Новой до Железнодорожной составляет 3,3 километра. Нареканий со стороны общественников не возникло.

Реконструкцию канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений начали в 2015 году в рамках программы ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011-2018 годы. Стоимость муниципального контракта составила 968 миллионов рублей. В 2015 году был сдан в эксплуатацию первый пусковой комплекс по улице Зейской от Чайковского до Первомайской. Второй пусковой комплекс по улице Трудовой от Зейской до Краснофлотской сдан в эксплуатацию в 2016 году.