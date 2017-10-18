В Приамурье съезжаются студенты из разных регионов для обучения новой специальности

Новые специальности появились в Амурском колледже транспорта и дорожного хозяйства. Около 100 студентов осваивают здесь профессию автомеханика. За знаниями съезжаются из Якутии, Хабаровского края и даже Читинской области. Молодых людей привлекает не только обучение, но и современный машинный парк.

Первокурсник Данил Богданов с детства пропадал у папы в гараже и собирал детские машинки. Поэтому над выбором будущей специальности ему долго думать не пришлось. Данил уже планирует открыть свой автосалон и стать автомехаником.

То, что ещё буквально вчера студенты видели на картинках, сегодня они могут потрогать собственными руками. И применить свои знания на практических занятиях. Подчас, чтобы найти неисправность, студентам приходится вручную разбирать агрегаты на мелкие детали.

«Наши агрегаты когда-то были в эксплуатации, и теперь они здесь. Некоторые моменты привели в неисправность, некоторые сами вышли из строя. Они должны видеть неисправность», – сказал мастер производственного обучения Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства Сергей Судич.

«Здесь у нас есть место, куда устанавливается техника, на технике производим технический осмотр. Ребята сами на живой технике могут проверить масло в двигателе, в трансмиссии, либо долить масло, либо поменять фильтра», – рассказал преподаватель спецдисциплин Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства Андрей Васильев.

В этом году в колледже транспорта и дорожного хозяйства открыли три новые специальности: «Техническое обслуживание и ремонт транспорта», «Техническая эксплуатация дорожных машин и оборудования», а также «Организация перевозок и управление транспортом». Две последние – единственные в области. Поэтому, за знаниями съезжаются не только из Благовещенска, но и из Якутии, Читинской области и Хабаровского края. Студентов принимают на базе 9 классов, в этом году на каждую специальность поступили по 25 человек. Обучение длится 3 года 10 месяцев и абсолютно бесплатное.

«Сейчас экономическая ситуация меняется. Колледжу приходится постоянно проводить мониторинг содержания образовательных услуг. В Амурской области проходят масштабные проекты, для реализации которых нужно специалисты. Как раз дорожное строительство, транспортная отрасль. Поэтому было принято решение об открытии трёх специальностей в этом году», – отметила старший методист Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства Ирина Мельникова.

После окончания колледжа каждый студент получит водительское удостоверение категории В. Эти специалисты – среднего звена. В них уже нуждаются крупные компании региона. Поэтому эти специальности уже можно назвать востребованными.