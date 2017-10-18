С начала года в отношении таксистов-нелегалов в Приамурье составлено 165 протоколов

С начала 2017 года в Приамурье сотрудники полиции составили 165 протоколов в отношении таксистов-нелегалов. Все они работали без государственной регистрации или без лицензии. Эта цифра была меньше в 2016 году. Для сравнения за весь прошлый год было составлено 149 таких протоколов.

Так, 12 октября был выявлен факт незаконного нанесения цветографической схемы на транспортном средстве, не имеющем разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. За это нарушение грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. Также выявлено нарушение при перевозке ребенка-пассажира без удерживающего устройства, выписан штраф на 3 тысячи рублей.

На сегодняшний день, как сообщает областное министерство транспорта и строительства, одной из самых востребованных в области услуг по перевозке пассажиров является – такси. Однако не каждое такси отвечает требованиям безопасности пассажирских перевозок.

Минтрансстрой региона обращает внимание жителей, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Амурской области обязаны получить разрешение. Первое, что отличает легальное такси – на крыше установлен опознавательный фонарь такси оранжевого цвета, а на боковых поверхностях кузова легкового такси нанесена цветографическая схема, представляющая собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке, так называемые шашечки. На передней панели легкового такси справа от водителя размещается информация, где указаны полное наименование фрахтовщика, условия оплаты за пользование легковым такси, визитная карточка водителя с фотографией, а также наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа.

Амурская область является одним из 12 субъектов в стране, где установлено обязательное требование к цветовым гаммам легковых такси, наружная поверхность кузова должна иметь желтый цвет. Требование вступило в силу с 1 января 2014 года.

Всего на 18 октября 2017 года действует 1 573 разрешений, в том числе 1 317 выдано на «желтые» такси (81 % от общего количества разрешений).