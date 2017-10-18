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18октября
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сегодня, 19:19 10

С начала года в отношении таксистов-нелегалов в Приамурье составлено 165 протоколов

С начала 2017 года в Приамурье сотрудники полиции составили 165 протоколов в отношении таксистов-нелегалов. Все они работали без государственной регистрации или без лицензии. Эта цифра была меньше в 2016 году. Для сравнения за весь прошлый год было составлено 149 таких протоколов.

Так, 12 октября был выявлен факт незаконного нанесения цветографической схемы на транспортном средстве, не имеющем разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. За это нарушение грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. Также выявлено нарушение при перевозке ребенка-пассажира без удерживающего устройства, выписан штраф на 3 тысячи рублей.

На сегодняшний день, как сообщает областное министерство транспорта и строительства, одной из самых востребованных в области услуг по перевозке пассажиров является – такси. Однако не каждое такси отвечает требованиям безопасности пассажирских перевозок.

Минтрансстрой региона обращает внимание жителей, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Амурской области обязаны получить разрешение. Первое, что отличает легальное такси – на крыше установлен опознавательный фонарь такси оранжевого цвета, а на боковых поверхностях кузова легкового такси нанесена цветографическая схема, представляющая собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке, так называемые шашечки. На передней панели легкового такси справа от водителя размещается информация, где указаны полное наименование фрахтовщика, условия оплаты за пользование легковым такси, визитная карточка водителя с фотографией, а также наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа.

Амурская область является одним из 12 субъектов в стране, где установлено обязательное требование к цветовым гаммам легковых такси, наружная поверхность кузова должна иметь желтый цвет. Требование вступило в силу с 1 января 2014 года.

Всего на 18 октября 2017 года действует 1 573 разрешений, в том числе 1 317 выдано на «желтые» такси (81 % от общего количества разрешений).

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • Lame

    Lame
    2 часа назад

    Жёлтый цвет!Лучше бы не давали лицензии праворульным авто.Техрегламент 2010 года.

  • СМЫЧь

    СМЫЧь
    2 часа назад

    При чем тут правый руль?

    Речь идёт про нелегалов, а их очень много и никем не контролируются. К ним я бы ещё причислил тех таксеров, которые купят развалюхи за копейки, установят приложение и носятся сутками без сна, отдыха и ремонтов своих тазиков.

  • starco

    starco
    2 часа назад

    В Свободном вообще нет легальных такси с правильной цветографической схемой. Зато рекламируются на каждом углу.

  • Леонидова

    Леонидова
    2 часа назад

    Последнее время в Зее такси приезжают без опозновательных знаков такси....Значит нелегалы?

  • @ngel

    @ngel
    2 часа назад

    Будут легальное такси и поездки не от 50 руб явно... Это ж надо будет тратиться на амортизацию, бенз и т.д. А так бери с водителей процент и ни за что не отвечай

  • Леонидова

    Леонидова
    2 часа назад

    Наши уже по 50 не берут. На днях утром с Дубровкой ехала 60 рублей, вечером за 80. На 30 % подняли. В гадюшнике грязном ехать, за те же деньги, что автолюкс берет.

    Так что с Автолюксом доеду за 90, так безопасно и в комфорте, чисто, спокойно в светлом пальто можно ехать, и пахнет в салоне свежестью, а не потом, протухшей рыбой и табачищем застойным.

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Леонидова, вы из какого города? Ху из Дубровка? Ху из Автолюкс? Я чего-то в нашем городе не знаю?

  • vladimir135.10.1

    vladimir135.10.1
    1 час назад



  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    Kats

    Леонидова, вы из какого города? Ху из Дубровка? Ху из Автолюкс? Я чего-то в нашем городе не знаю?



    зея

  • PAM

    PAM
    1 час назад

    Леонидова

    Наши уже по 50 не берут. На днях утром с Дубровкой ехала 60 рублей, вечером за 80. На 30 % подняли. В гадюшнике грязном ехать, за те же деньги, что автолюкс берет.

    Так что с Автолюксом доеду за 90, так безопасно и в комфорте, чисто, спокойно в светлом пальто можно ехать, и пахнет в салоне свежестью, а не потом, протухшей рыбой и табачищем застойным.



    Съездите один раз в Машкву... На такси покатайтесь, вернетесь, будете целовать в руки местных таксистов. Не смотря на их темное прошлое. А по существу - дайте людям заработать, с криминальным прошлым сейчас тяжело устроиться на другую работу.

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