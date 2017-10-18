Благовещенцы не очень активно участвуют в конкурсе эскизов ледовых фигур

На конкурс эскизов снежного городка благовещенцы представили 15 работ. В прошлом году их было вдвое больше. Лучшие рисунки горожанам обещают воплотить на центральной площади.

Жители Благовещенска уже предложили разместить на площади героев любимых мультфильмов, различных животных, ледовую фотозону с крыльями и даже паровоз-горку. Работа должна быть выполнена на формате А4 и проста в техническом исполнении. Полет фантазии участников конкурса эскизов фигур из снега и льда в администрации не ограничивают.

Прием эскизов фигур для снежного городка завершится в воскресенье, 22 октября.

Впервые народные фигуры появились в снежном городке по инициативе мэра Благовещенска в 2016 году. Тогда на конкурс поступило порядка 30 работ, из которых выбрали четырех победителей. Так, по итогам конкурса эскизов появились горка в виде гидроэлектростанции, лотос и другие фигуры. В этом году было решено вновь разместить в снежном городке народные фигуры.