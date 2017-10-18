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18октября
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сегодня, 19:05 1

Для нуждающихся студентов в Благовещенске создадут гуманитарный склад

Для нуждающихся студентов в Благовещенске создадут гуманитарный склад

В Благовещенске для студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, скоро откроют гуманитарный склад. Молодым людям, которые лишились вещей в результате пожара или другого несчастного случая, малоимущим студентам помогут с вещами первой необходимости.

Гуманитарный склад учредил студенческий фонд «Молодой гвардии» в Благовещенске. Открыть его планируют на следующей неделе. Сейчас идет сбор вещей – одежды, канцелярских товаров, предметов личной гигиены.

Принести их можно в здание управления по делам молодежи по адресу: улица Ленина, 97. Там будет располагаться склад. Общественники готовы в будущем помогать не только студентам, но и всем, кто обратится за помощью.

«Горело общежитие ДальГАУ. Сгорела комната у девочки. У неё не осталось абсолютно никаких вещей. Она в чем вышла, то у неё и осталось. Мы оказывали помощь. Мы столкнулись с той проблемой, что когда помощь нужна ежеминутно, то есть здесь и сейчас, просто её нереально собрать. Поэтому была идея организовать такой гуманитарный склад, где эти вещи будут храниться на постоянной основе», – сказала член «Молодой гвардии» Дарья Майко.

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#вузы #жизнь

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