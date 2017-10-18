Школа «Стрекоза» показала сложный танцевальный спектакль «Повелитель мух»

Ученики благовещенской школы танца «Стрекоза» поставили спектакль-антиутопию по книге Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Постановку вначале увидели зрители Санкт-Петербурга, а затем и благовещенцы. Больше сорока минут амурские зрители сидели в оцепенении, пытаясь понять, как детям удается станцевать такое сложное произведение.

Режиссер номера Сергей Медведев, хореограф Наталья Беспалова. Первыми спектакль увидели зрители Санкт-Петербурга, где в июне состоялся первый показ. Тогда участницы танцевального коллектива произвели фурор на театральной площадке «Скороход». А до этого 10 дней по 10 часов ежедневно работали над спектаклем.

Благовещенский зритель в это вечер увидел других «стрекоз». Они играли страшную и глубокую историю о том, как на необитаемом острове выживали дети. По замыслу Голдинга, написавшего этот роман-антиутопию, читатель должен был понять, что даже в ребенке могут очень быстро проснуться звериные инстинкты, и как важно сохранить в себе человеческое начало. Гармоничны были в этом спектакле даже самые маленькие исполнители, за которых серьезно волновались взрослые.

«Пережили эмоционально все очень, потому что действительно мы перечитали книги, мы углубились тоже в материал, наблюдали, как она готовилась А подготовка была очень сложная. Особенно в Петербурге они пережили сложные дни. Но тем не менее, все приносит радость – это самое главное», – отметила бабушка участницы школы танцев Strekozza Елена Крайнова.

«Мы танцевали серьезно, без всяких улыбок. Мы не улыбаемся здесь, ничего не делаем. Просто работаем серьезно. Устали, но премьере рады», – поделилась ученица школы танца Strekozza Полина Крайнова.

История о жестоком противостоянии детей, которые стали строить свой взрослый мир, потрясла и старших учениц – солисток школы. На их долю выпали самые сложные эмоциональные переживания. Девушки говорят, что сами повзрослели в процессе этой работы и понимают, что и сегодня тема остается актуальной.

«В любых ситуациях человек может стать настолько жестоким, настолько не ценить других людей, которые вокруг находятся. Только за свою жизнь, ради своей выгоды все это делать. Ии эта книга, мне кажется, она на все века, на все времена. И история тоже», – сказала ученица танцевальной школы Strekozza Валентина Шакирова.

Повелитель мух поднял школу «Стрекоза» на высокий уровень хореографического искусства, когда спектакль стал не просто танцевальным, а серьезным драматическим действием. Как повлияет это на психофизику юных танцоров – не последний вопрос. Тут многое зависит от хореографов.

«Здесь очень классная актерская работа. Тут тот случай, когда тема достаточно мрачная, но дети её легко проживают, они не болеют. Это говорит о мастерстве балетмейстеров и руководителей. А вообще я против того, чтобы какие-то темные, черные, мрачные вещи были на сцене. Но вот случай со "Стрекозой" – он как раз тот, когда они, как настоящие профессионалы, входят в образ ровно настолько, чтобы не повредить свою внутреннюю целостность и детскость», – рассказал руководитель проекта «Танцевальный клондайк» Сергей Пичуричкин.

Вышли из образа юные артисты достаточно быстро, выдохнув и поняв, что зал принял их спектакль.