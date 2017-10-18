В Чигирях инцидент из-за непривязанных собак привел к конфликту между людьми

В селе Чигири Благовещенского района жители небольшой округи опасаются собак, которые живут непривязанными при одной из производственных баз. Во вторник, 17 октября, один из родителей снимал собак на видео, в результате чего у него возник конфликт с мужчиной на этой базе, закончившийся угрозами и вызовом полиции.

Житель села Иван Коновалов рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», что проблема с собаками существует порядка трех лет. «У нас район, где выделили участки многодетным семьям. Всё это время при базе находятся непривязанные собаки, из-за которых мы боимся отпускать детей. По этому участку мы всегда их провозим на машинах. И я, и другие родители не раз обращались с этой проблемой, но нам отказали в возбуждении административного дела».

Однако, во вторник, 17 октября, инцидент перешел в другую фазу. Иван снимал вход на территорию базы на видео, когда к нему вышел мужчина. По словам автора видео, это был хозяин базы. Мужчина повел себя агрессивно, угрожал снимавшему, после чего запись обрывается.

Со слов позвонившего, произошла потасовка. «Пришлось дать ему отпор, чтобы вырваться. Я убежал, мужчина за мной гнался до дома. У меня дома были дети, мы закрылись, и я вызвал полицию, – пояснил Иван Коновалов. – Когда участковый приехал, нападавший ушел. Я написал заявление и буду требовать возбуждение уголовного дела».

Он также добавил, что узнал, что его противник также написал встречное заявление.

В полиции Благовещенска подтвердили, что во вторник, 17 октября, в 18 часов житель села Чигири написал заявление по факту угрозы. Участковый выехал на место происшествия, проводится проверка.