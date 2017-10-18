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18октября
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Благовещенские власти приглашают горожан присоединиться к массовой уборке

Благовещенские власти приглашают горожан присоединиться к массовой уборке
Фото: День.org

В Благовещенске 19 октября в 15:00 стартует массовая уборка города. Мэр Валентина Калита, заместители мэра и сотрудники структурных подразделений городской администрации проведут уборку по улице Ленина от Островского до Театральной. К акции приглашают присоединиться всех желающих.

«Мы приглашаем всех желающих присоединиться к акции и помочь сделать наш город чище. Для проведения субботников осталось буквально несколько дней, потому что в дальнейшем температура будет понижаться, а в пятницу нас уже ждут осадки. После этого опавшая листва намокнет, замерзнет и её будет сложно убирать, – рассказал первый заместитель мэра города Благовещенска Владимир Константинов. – Неслучайно сотрудники администрации выйдут на уборку в четверг во второй половине дня, так как мы хотим успеть убрать листву до выпадения снега».

В этом году осенний этап акции «Чистый город» стартовал 25 сентября. В абонентский отдел МКП «ГСТК» продолжают поступать заявки на проведение субботников. Всего на сегодняшний день от жителей города поступило 106 заявок. Завершится акция «Чистый город» 1 ноября.

Всего с начала акции в городе прошли уже 37 субботников, в рамках которых было собрано более 94 тонн мусора. Участникам акции выдано 13 900 мешков, 1 029 метел, 464 грабель и 50 лопат.

Заявку для участия в субботниках можно подать по телефонам: 99-10-16, 99-10-15, 99-10-14. Мусор, собранный бюджетными организациями, будет вывозиться силами МКП «ГСТК».

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#ЖКХ

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