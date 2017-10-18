Сезон охоты на фазана и диких копытных стартовал в Приамурье

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В Приамурье с 15 октября стартовал сезон охоты на фазана, пушного зверя и некоторые виды диких копытных. Охотникам необходимо своевременно оформить разрешительные документы.

На фазана, косулю сибирскую, лося и благородного оленя амурчане смогут охотиться с 15 октября по 31 декабря. Сезон охоты на дикого северного оленя продлится до конца февраля. А до 28 февраля будет продолжаться охота на норку, колонка, зайца, белку, рысь, горностая, ласку, лисицу и енотовидную собаку.

На охоту амурчане должны оформить разрешения в Дирекции по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Приамурья. Если охотников поймают без документов, помимо штрафов, они обязаны будут выплатить компенсацию за ущерб, нанесённый природе. Суммы компенсаций за отстрел косули без разрешения начинаются от 60 тысяч рублей за одно животное. Лось обходится браконьерам дороже.