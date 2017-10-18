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18октября
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Сезон охоты на фазана и диких копытных стартовал в Приамурье

Сезон охоты на фазана и диких копытных стартовал в Приамурье
Фото: nexplorer.ru

В Приамурье с 15 октября стартовал сезон охоты на фазана, пушного зверя и некоторые виды диких копытных. Охотникам необходимо своевременно оформить разрешительные документы.

На фазана, косулю сибирскую, лося и благородного оленя амурчане смогут охотиться с 15 октября по 31 декабря. Сезон охоты на дикого северного оленя продлится до конца февраля. А до 28 февраля будет продолжаться охота на норку, колонка, зайца, белку, рысь, горностая, ласку, лисицу и енотовидную собаку.

На охоту амурчане должны оформить разрешения в Дирекции по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Приамурья. Если охотников поймают без документов, помимо штрафов, они обязаны будут выплатить компенсацию за ущерб, нанесённый природе. Суммы компенсаций за отстрел косули без разрешения начинаются от 60 тысяч рублей за одно животное. Лось обходится браконьерам дороже.

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#отдых #природа

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Комментарии
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  • Питерский

    Питерский
    20 минут назад

    Такую статью может написать только далекий человек от охоты.Это насмешка над охотниками.Все бумаги давно разобрали по своим карманам руководители и купить их невозможно .Вернее возможно но теперь они стоят не 500 рублей а 25 тысяч.Вы об этом бизнесе напишите лучше.

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