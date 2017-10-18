В Благовещенске Toyota Camry при повороте направо протаранила стоящие автомобили (видео)

Благовещенец поделился с редакцией Амур.инфо кадрами со своего видеорегистратора. На них запечатлен момент ДТП в микрорайоне. Водитель Toyota Camry устроил аварию и скрылся.

Действие происходит 17 октября днем на перекрестке Игнатьевского шоссе и Студенческой. На кадрах видно, как у стоп-линии друг за другом выстраиваются автомобили, двигавшиеся по улице Студенческой. Пока водители ждут, когда для них загорится зеленый свет, происходит авария.

Водитель «камри», двигавшийся по Игнатьевскому шоссе со стороны аэропорта, при повороте на Студенческой направо не рассчитал угол поворота и угодил в стоящие машины. Он врезался в Nissan March, который возглавлял колонну, а «марч» в свою очередь от удара отлетел назад – на стоящий за ним транспорт. Виновник случившегося тем временем скрылся.

Как сообщили корреспонденту Амур.инфо в городском отделе ГИБДД, пострадавшие участники аварии обратились к дорожным полицейским. ДТП было оформлено выехавшими на место сотрудниками Госавтоинпекции. В настоящее время устанавливается личность водителя, покинувшего место аварии.