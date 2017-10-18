Водитель, стукнувший в Благовещенске легковушку и скрывшийся, пока не найден

Как пояснили в Госавтоинспекции города, авария произошла утром 15 октября в 08:56. Владелец пострадавшей машины обратился в полицию. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, которые оформили аварию. Личность водителя-нарушителя сейчас устанавливается.

Видео: instagram.com/blag_dtp_