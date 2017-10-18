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18октября
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сегодня, 17:31 2

Водитель, стукнувший в Благовещенске легковушку и скрывшийся, пока не найден

Водитель, стукнувший в Благовещенске легковушку и скрывшийся, пока не найден

В отделе ГИБДД по Благовещенску прокомментировали ДТП, произошедшее в областном центре во дворе дома № 62 по улице Шафира. Как сообщало Амур.инфо, здесь автомобиль Toyota Chaser протаранил припаркованную легковушку и уехал.

Как пояснили в Госавтоинспекции города, авария произошла утром 15 октября в 08:56. Владелец пострадавшей машины обратился в полицию. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, которые оформили аварию. Личность водителя-нарушителя сейчас устанавливается.

Видео: instagram.com/blag_dtp_

Просмотров всего: 241

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    25 минут назад

    повороты заучивает, все никак заучить не может, какой уж год тайвань выпрямляет водила :)

  • Лаконика

    Лаконика
    12 минут назад

    А почему журналюшки к Toyota Chaser со всем уважением, а второй автомобиль легковушкой кличут? Что за иерархия такая странная? Chaser тоже легковой автомобиль.

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