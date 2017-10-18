Российское правительство выделило деньги Амурскому театру кукол
Правительство Российской Федерации выделило Амурскому областному театру кукол 790 тысяч рублей. Средства из федерального бюджета пойдут на приобретение светового пульта.
Правительственное постановление опубликовано 14 октября за подписью премьер-министра. Субсидии для детских и кукольных театров выделили 73 субъектам Федерации – всего 220 миллионов. На Дальнем Востоке средства получат пять субъектов. Больше всего достанется Камчатскому краю – 932 тысячи рублей, меньше всего – Сахалинской области – 354 тысячи.
В областном министерстве культуры подтвердили информацию о выделении средств и уточнили, что все они будут направлены на Амурский областной театр кукол. Театр на эти деньги сможет приобрести себе световой пульт.
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