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18октября
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сегодня, 17:04 1

Ученые из разных стран приехали в Благовещенск на конференцию

Ученые из разных стран приехали в Благовещенск на конференцию

В Благовещенске проходит международная научно-практическая конференция «Эколого-биологическое благополучие растительного и животного мира». В ней принимают участие ученые ДальГАУ, а также иностранные партнеры из Японии, Грузии, Белоруссии и Хэйхэ.

Среди обсуждаемых тем – как перелетные птицы распространяют птичий грипп, в каком состоянии популяция оленей, обитающих в бассейне реки Орловка, а также устойчивость сорных растений к гербицидам.

С провинцией Хэйлунцзян научное сотрудничество у амурских специалистов налажено уже около 10 лет. Там на базе лесовосстановительного питомника студенты ДальГАУ проходят практику, обмениваются опытом. В эти дни им предстоит обсудить самые насущные вопросы. Причем не только глобальные, но и частные, например, анатомию кишечника азиатского барсука, ЭКГ у кошек.

«Я уверена, что конференция, которая проходит сегодня, она также послужит началом новых совместных научных проектов и новых подходов в сотрудничестве в сфере подготовки кадров, именно связанных с охраной и растительного, и животного мира», – сказал ректор ДальГАУ Павел Тихончук.

«Эта конференция имеет очень важное значение, потому что здесь мы изучаем и исследуем эколого-биологическое благополучие растительного и животного мира. Её польза сохранится на долгие годы», – отметила начальник управления лесного хозяйства Хэйхэ Лу Минь.

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#вузы #наука

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Комментарии
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  • ЮГ

    ЮГ
    1 час назад

    Да уж, безусловно интересно, как птицы распространяют птичий гриБ.

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