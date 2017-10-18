В Амурском кадетском корпусе открылся новый стадион

Фото: amurobl.ru

В Благовещенске открылся новый многофункциональный стадион. Он расположен на территории Амурского кадетского корпуса. Спортивное сооружение возвели в рамках программы «Газпром – детям».

Видео: Gubernator Live

Стадион включает в себя современное поле для мини-футбола, волейбольную и баскетбольную площадки, беговую дорожку, сектор для прыжков в длину. Также здесь установлены тренажеры, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В открытии стадиона принял участие глава Приамурья Александр Козлов. «Спорт сегодня вновь становится самым популярным видом досуга у молодежи. Но, к сожалению, инфраструктура для массовых занятий спортом пока не развита на должном уровне. Именно поэтому при реализации программы "Газпром – детям" в регионе мы выбрали такое направление, как строительство современных спортивных площадок. Благодаря чему дети, в том числе в отдаленных районах, получают возможность заниматься физкультурой в комфортных, цивилизованных условиях», – сказал Александр Козлов.

Губернатор подчеркнул, что в 2017 году в области будет построено 15 спортивных объектов. Пришкольные стадионы и многофункциональные спортивные площадки появятся в поселке Восточном (Тындинский район), Тынде, Экимчане (Селемджинский район), Ерофее Павловиче (Сковородинский район), Магдагачи, Шимановске, Новокиевском Увале (Мазановский район), Зее, Архаре, Новобурейском (Бурейский район), Серышеве, Екатеринославке (Октябрьский район), Возжаевке (Белогорский район). Также в Приамурье при поддержке «Газпрома» будет возведено пять современных физкультурно-оздоровительных комплексов.