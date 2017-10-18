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18октября
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сегодня, 16:43 8

Виновницу смертельного ДТП на аэропортовской трассе поместили под домашний арест

Виновницу смертельного ДТП на аэропортовской трассе поместили под домашний арест
Фото: ИА «Сканер»

В Приамурье продолжается расследование уголовного дела, возбужденного после смертельного ДТП на аэропортовской трассе. Были установлены новые обстоятельства, связанные с аварией. Женщину, которая находилась за рулем Toyota Corolla, поместили под домашний арест.

Выяснилось, что водитель Corolla ранее привлекалась к ответственности за управление автомобилем, будучи нетрезвой. Произошло это в сентябре 2017 года. Тогда женщину лишили водительских прав, информирует пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, авария на аэропортовской трассе случилась 15 октября. Здесь лоб в лоб столкнулись автомобили Toyota Corolla и Toyota Prius. В результате погибла пассажирка Corolla. Водитель этой машины и два других ее пассажира, в том числе ребенок, получили травмы различной степени тяжести. Выяснилось, что водитель Corolla находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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#ДТП #закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • ММС

    ММС
    1 час назад

    В России, если хочешь убить и чтобы тебе почти ничего не было - возьми в оружие убийство автомобиль.

  • Lessy

    Lessy
    1 час назад

    ага. и главное не принимай алкоголь, чтобы на верочку смягчающее обстоятельство было.

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    Гнида она висложопая.... Я бы ей свинец раскаленный в глотку залил, а не под домашний арест заключил.... Жаба дырявая....

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    Ща забанят по любому))))))

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    Но у меня нет других слов в адрес этой безмозглой мартышки.... Извините....

  • Hirurg

    Hirurg
    58 минут назад

    Судя по последним резонансным делам по дтп со смертельным исходам, тетку оправдают наверное. А прокурор попросит моральную компнесацию ей выплатить за домашний арест.. P.S. вышесказанное кайзером поддерживаю.!

  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    38 минут назад

    Тетке надо было нарезать с места ДТП, скрываться по подворотням, а на третьи сутки оформить явку с повинной. Факт употребления на моменнт ДТП был бы недоказуем. Всё. Отягчающих нет

  • Валерьянка

    Валерьянка
    9 минут назад

    А ребёнка нахрена с машину посадили с пьяной рулевой?

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