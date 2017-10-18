Виновницу смертельного ДТП на аэропортовской трассе поместили под домашний арест

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В Приамурье продолжается расследование уголовного дела, возбужденного после смертельного ДТП на аэропортовской трассе. Были установлены новые обстоятельства, связанные с аварией. Женщину, которая находилась за рулем Toyota Corolla, поместили под домашний арест.

Выяснилось, что водитель Corolla ранее привлекалась к ответственности за управление автомобилем, будучи нетрезвой. Произошло это в сентябре 2017 года. Тогда женщину лишили водительских прав, информирует пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, авария на аэропортовской трассе случилась 15 октября. Здесь лоб в лоб столкнулись автомобили Toyota Corolla и Toyota Prius. В результате погибла пассажирка Corolla. Водитель этой машины и два других ее пассажира, в том числе ребенок, получили травмы различной степени тяжести. Выяснилось, что водитель Corolla находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.