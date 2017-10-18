«Геошторм», «Голем», «Аритмия»: кинопремьеры недели

Фото: comingsoon.net

На этой неделе в благовещенских кинотеатрах стартуют шесть премьер. Благовещенцы и гости города смогут посмотреть фантастический фильм «Геошторм», триллер «Голем», мультфильм «Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса», ужасы «Дом призраков», комедию «Гангстердам» и драму «Аритмия». Амур.инфо рассказывает об очередных киноновинках.

Геошторм

Фантастический фильм-катастрофа, полнометражный режиссёрский дебют Дина Девлина. После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но что-то пошло не так – система, выстроенная для защиты Земли, теперь угрожает ей. Начинается гонка наперегонки со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный Геошторм сотрет с лица Земли все живое… и всех живых заодно.

Актеры: Джерард Батлер, Джим Стёрджесс, Эбби Корниш, Александра Мария Лара, Дэниэл Ву. Режиссер: Дин Девлин.

Фильм покажут в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», ОКЦ, «Харбине» и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Голем

Фильм основан на романе Питера Акройда «Дэн Лино и Голем из Лаймхауса» – также известный под названием «Процесс Элизабет Кри». Книга была выпущена в 1994 году. Сюжет разворачивается в Викторианском Лондоне – 1880 год. Опасный район Лаймхаус потрясает серия жестоких убийств. Напуганные до смерти жители полагают, что в этих чудовищных преступлениях повинен голем – древнее мифологическое существо, оживляемое при помощи черной магии. Расследовать загадочные убийства назначают опытного детектива, инспектора Килдэра.

Актеры: Оливия Кук, Билл Найи, Дуглас Бут, Эдди Марсан. Режиссер: Хуан Карлос Медина.

Фильм можно посмотреть в ТРЦ «Острова» и киноцентре «Благовещенск».

Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса

Тэд, не самый удачливый и ловкий исследователь и путешественник, и его странноватые друзья, в числе которых настоящая мумия и смышленый пес Джефф, отправляются на розыски злобного богача Джека Рэкхема, похитившего Сару. Любимая Тэда обнаружила, где спрятаны сокровища легендарного царя Мидаса, и злодей надеется их заполучить. Но Тэд и его команда должны разрушить планы беспринципного богача и освободить Сару!

Актеры: Оскар Барберан, Мишель Хеннер, Адриана Угарте, Луис Посада. Режиссеры: Давид Алонсо, Энрике Гато.

Мультфильм можно посмотреть в ТРЦ «Острова», АОДНТ, ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск».

Дом призраков

Молодая пара отправляется в путешествие в Таиланд. В сельской местности они обнаруживают кладбище с находящимися на нём «домами призраков», где, по местным верованиями, духи обретают покой. Имевших неосторожность осквернить святыню влюблённых начинает преследовать жестокая сверхъестественная сила. Она погружает героев в пучину леденящего ужаса потустороннего мира, из которого нет выхода.

Актеры: Скаут Тэйлор-Комптон, Джеймс Хеберт, Марк Бун Джуниор, Расселл Джеффри Бэнкс. Режиссер: Рич Рэгсдэйл.

Фильм покажут в ДК Профсоюзов.

Гангстердам

После серии нелепых попыток приударить за Норой, судьба наконец подкидывает Рубену реальный шанс доказать, что он настоящий мачо. Всё, что для этого нужно – отправиться с девушкой своей мечты в Амстердам, забрать товар и по дороге назад не напортачить. Всё шло гладко, пока на их пути не встала местная мафия.

Актеры: Кев Адамс, Мэнон Азем, Коме Левин, Юбер Кунде. Режиссер: Ромейн Леви.

Фильм покажут в киноцентре «Благовещенск».

Аритмия

Олег – талантливый врач, работает на «скорой», которая мчится от пациента к пациенту. Олег знает: его приезд может изменить всё. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное – там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Но, пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печётся только о статистике и правилах. А Олег всё спешит с вызова на вызов, несётся по улице, чтобы всё изменить. И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя?

Актеры: Александр Яценко, Ирина Горбачева, Николай Шрайбер, Максим Лагашкин. Режиссер: Борис Хлебников.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск».

Подробное расписание киносеансов размещено на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».