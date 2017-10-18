В Приамурье трое браконьеров незаконно добыли четырех косуль

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В Мазановском районе задержали троих жителей села Новороссийка. Мужчины незаконно добыли четырех косуль. Кроме туш убитых животных, у охотников обнаружили оружие.

«Свою вину нарушители признали, не стали отрицать очевидное. В их отношении составлены административные материалы. Браконьерам придется выплатить крупную сумму компенсации за ущерб, нанесенный природе. В данном случае сумма превысит 300 тысяч рублей», – пояснил начальник отдела охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий амурского охотуправления Валерий Погасиенко.

За минувшую неделю в Приамурье выявили 61 нарушение природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба управления по охране животного мира региона. Помимо незаконно отстрелянных косуль и двух фазанов, служащие управления изъяли у жителей области две единицы оружия, которые не были зарегистрированы в органах УВД.