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Во время марафонского забега экс-губернатора Приамурья чуть не сбила иномарка

Во время марафонского забега экс-губернатора Приамурья чуть не сбила иномарка
Фото: sakhalin.info

Губернатор Сахалинской области и бывший губернатор Приамурья Олег Кожемяко впервые пробежал марафонскую дистанцию. Во время забега в него едва не влетела иномарка, а затем ему пришлось покупать воду в долг, сообщает «Сахалин.инфо».

Расстояние в 42 километра Олег Кожемяко преодолел в одиночку в воскресенье, 15 октября. Общее время забега составило 3 часа 48 минут. Но в пути губернатору пришлось дважды остановиться.

Сначала в него чуть не влетела Toyota Crown, которая свалилась в кювет после резкого превышения скорости. Олег Кожемяко помог водителю и пассажирам покинуть салон, они серьезно не пострадали.

Вторая остановка возникла, когда губернатор решил забежать в магазин, чтобы купить воды и немного передохнуть. У кассы он вспомнил, что с собой у него нет денег, и попросил бутылку взаймы, но получил отказ: продавец не узнала главу области – он был в кепке и очках. Их пришлось снять, и воду сразу дали. Деньги за нее привезли в магазин на следующий день.

Просмотров всего: 2075

#губернатор #Дальний Восток #спорт

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Комментарии
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  • physic1

    physic1
    2 часа назад

    Замечательненько!!!

  • Петрович Я

    Петрович Я
    2 часа назад

    Прям не новость,а анекдот

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    2 часа назад

    машинка ясно дело подставная - для передышки.

    а в магазине продавщицам надо было на кнопку вневедомственной охраны нажать - Новость дня была бы обеспечена.

    мало ли - всякие шатаются - сёдня губер воду в долг просит непонятный - завтра ещё кто за пивком заскочит и скажет. что он мэр местный.

    гнать в шею. нет бабла - нет товару.

  • ИТЛ

    ИТЛ
    2 часа назад

    Каку муйню не придумывают придурки для самопиара. Совсем уже умом тронулись.

  • Храмовник

    Храмовник
    1 час назад

    Ну прикольно ведь

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    Почему бежал в одиночку...я бы и половины не пробежал)) ...ребята бросать надо курить )

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    ИТЛ

    Каку муйню не придумывают придурки для самопиара. Совсем уже умом тронулись.



    Кстати, Кожемяко давно уже занимается бегом и весьма неплохо. И насчёт пиара сомневаюсь. Написано же, что бежал в кепке и очках. Так что опознать его вряд ли получилось бы.

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Это чей-то сон, скажите честно, или идея режиссёра местного значения?!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Генрих VI

    ИТЛ

    Каку муйню не придумывают придурки для самопиара. Совсем уже умом тронулись.



    Кстати, Кожемяко давно уже занимается бегом и весьма неплохо. И насчёт пиара сомневаюсь. Написано же, что бежал в кепке и очках. Так что опознать его вряд ли получилось бы.



    Ну да, как Греф, когда "инвалидом бедным" прикидывался, обставленный камерами со всех сторон, гладко причесанный, с парфюмом.. :)) И НОВОСТЬ возникла внезапно..Просто по тому, что чуть не сбили, и это.. ОДИН бежал.. надо ж.

  • Nikodim

    Nikodim
    53 минуты назад

    нда.. представляю новость, если бы все вышло трагично: вылетевшая иномарка на надцатом км от Южно-Сахалинска сбила одинокого бегуна в очках и кепке. после опознания выяснилось, что это был губернатор Кожемяко... потом попробуй разбери, марафон он бежал или убегал от кого-то, а они его как в экшене.. вот это бомба была бы.

  • Adolf

    Adolf
    20 минут назад

    Жаль, что чуть

  • Nikodim

    Nikodim
    3 минуты назад

    Adolf

    Жаль, что чуть



    грех так думать. за то представьте впечатления шумахеров: вылетают они с трассы, куда-то падают. вокруг никого, кроме вспотевших муравьев. тут подбегает мужик в очках, шлеме, на груди супермен, вытаскивает их, снимает очки, выставляя на показ лицо губернатора, вытирает лоб и убегает с вытянутой рукой с кулаком по трассе дальше. трасса, лес, тишина, убегающий вдаль губернатор супер-мен... пить после этого точно больше не потянет ))



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