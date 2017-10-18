Во время марафонского забега экс-губернатора Приамурья чуть не сбила иномарка

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Расстояние в 42 километра Олег Кожемяко преодолел в одиночку в воскресенье, 15 октября. Общее время забега составило 3 часа 48 минут. Но в пути губернатору пришлось дважды остановиться.

Сначала в него чуть не влетела Toyota Crown, которая свалилась в кювет после резкого превышения скорости. Олег Кожемяко помог водителю и пассажирам покинуть салон, они серьезно не пострадали.

Вторая остановка возникла, когда губернатор решил забежать в магазин, чтобы купить воды и немного передохнуть. У кассы он вспомнил, что с собой у него нет денег, и попросил бутылку взаймы, но получил отказ: продавец не узнала главу области – он был в кепке и очках. Их пришлось снять, и воду сразу дали. Деньги за нее привезли в магазин на следующий день.