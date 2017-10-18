Амурчанин попался на ловле рыбы в Амуре в период запрета

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области

В Михайловском районе пограничники задержали жителя села Поярково. Мужчину уличили в ловле рыбы в реке Амур. Делал он это в период, когда лов в Амуре запрещен.

Задержание произошло в районе Пояркова. Как сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области, житель села 1957 года рождения ловил рыбу сетями. У него изъяли резиновую лодку, две ставные сети и более 500 экземпляров рыбы речных пород. Общий вес незаконного улова составил порядка 50 килограммов.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Рыбу и орудия лова направили на исследование, по результатам которого будет принято правовое решение.

Как сообщало Амур.инфо, лов рыбы в реке Амур полностью запрещен с 1 по 20 октября.