Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:41 2

Амурчанин попался на ловле рыбы в Амуре в период запрета

Амурчанин попался на ловле рыбы в Амуре в период запрета
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области

В Михайловском районе пограничники задержали жителя села Поярково. Мужчину уличили в ловле рыбы в реке Амур. Делал он это в период, когда лов в Амуре запрещен.

Задержание произошло в районе Пояркова. Как сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области, житель села 1957 года рождения ловил рыбу сетями. У него изъяли резиновую лодку, две ставные сети и более 500 экземпляров рыбы речных пород. Общий вес незаконного улова составил порядка 50 килограммов.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Рыбу и орудия лова направили на исследование, по результатам которого будет принято правовое решение.

Как сообщало Амур.инфо, лов рыбы в реке Амур полностью запрещен с 1 по 20 октября.

Просмотров всего: 794

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • stepan28rus

    stepan28rus
    1 час назад

    Наши правоохренительные органы лучше бы с коррупцией боролись.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    stepan28rus

    Наши правоохренительные органы лучше бы с коррупцией боролись.



    А при чём тут правоохренители? О_О





    ~~пограничники задержали жителя



Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Чигирях инцидент из-за непривязанных собак привел к конфликту между людьми
Происшествия

В Благовещенске Toyota Camry при повороте направо протаранила стоящие автомобили (видео)
Происшествия 2

Водитель, стукнувший в Благовещенске легковушку и скрывшийся, пока не найден
Происшествия 8

Виновницу смертельного ДТП на аэропортовской трассе поместили под домашний арест