За кражу со стройки Амурского ГПЗ житель Свободного наказан условным сроком

Фото: urcentr-zhulebino.com

17 октября в Свободном суд вынес приговор местному жителю. Мужчина, работавший на стройке Амурского газоперерабатывающего завода, украл оттуда сварочные аппараты.

В конце мая ночью амурчанин проник на охраняемую территорию стройки и похитил оттуда пять сварочных аппаратов. Добычей он впоследствии распорядился по своему усмотрению. Ущерб от кражи составил более 130 тысяч рублей.

Суд при вынесении приговора учел то, что мужчина явился с повинной, признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком. Кроме того, суд взыскал с него в пользу предприятия сумму причиненного ущерба, сообщает прокуратура Амурской области.