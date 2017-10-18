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18октября
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За кражу со стройки Амурского ГПЗ житель Свободного наказан условным сроком

За кражу со стройки Амурского ГПЗ житель Свободного наказан условным сроком
Фото: urcentr-zhulebino.com

17 октября в Свободном суд вынес приговор местному жителю. Мужчина, работавший на стройке Амурского газоперерабатывающего завода, украл оттуда сварочные аппараты.

В конце мая ночью амурчанин проник на охраняемую территорию стройки и похитил оттуда пять сварочных аппаратов. Добычей он впоследствии распорядился по своему усмотрению. Ущерб от кражи составил более 130 тысяч рублей.

Суд при вынесении приговора учел то, что мужчина явился с повинной, признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком. Кроме того, суд взыскал с него в пользу предприятия сумму причиненного ущерба, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #криминал #происшествия #строительство #суды #энергетика

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Комментарии
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  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    2 часа назад

    Не ... ну это вообще нормально? гавкнуть 5 сварочников. забарыжить их, пробухать бабло ...и...ИИИ.... явиться с повинной в отделение.

    Такой порядок в Деле и записан? Тут даже клоуны перестали улабаться.

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