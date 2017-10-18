В Благовещенске стартует чемпионат по баскетболу

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С 21 по 24 октября в Благовещенске пройдут игры чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола – дивизион «Амур». Победители областного этапа получат право играть в лиге Белова (Ласт–64). Дальнейшие игры – впервые с участием китайских команд – пройдут в Хэйхэ, Ичуне и Благовещенске.

Турнир женских команд пройдет в спортзале БГПУ 21-22 октября. В нем примут участие баскетболистки ДальГАУ, АмГУ, БГПУ, а также ссузов: АКС ЖКХ, АПК, АКСТ. С 23 по 24 октября в баскетбольном зале политехнического колледжа сыграют мужские команды: БГПУ, АмГУ, ДальГАУ и ссузов: политехнический колледж, АСК ЖКХ, АПК, АКСТ.

Команды, занявшие первые места, получат право выступить в Ласт-64 (лига Белова) сильнейших студенческих сборных. Эти игры Высшего дивизиона АСБ стартуют 15 ноября. В новом сезоне они впервые пройдут в международном формате. Кроме дальневосточных команд российских вузов (Хабаровска, Биробиджана, Благовещенска), на площадку выйдут университетские сборные городских округов китайской провинции Хэйлунцзян (Цзямусы, Ичунь и Хэйхэ). Все матчи пройдут на площадках города Хэйхэ.

Второй этап состоится в декабре в Ичуне, а третий – в марте в Благовещенске. Две сильнейшие команды продолжат борьбу в лиге Белова. Кроме того, независимо от результата, предусмотрена квота для одной лучшей иностранной команды, сообщает областное министерство спорта.