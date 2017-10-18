Нужен ли Белогорску новогодний фейерверк, предлагают решить горожанам

Фото: goodfon.ru

Опрос размещен на главной странице портала. «Нужен ли фейерверк на площади им. 30-летия Победы 31 декабря 2017 года?» – спрашивают у жителей Белогорска. Проголосовать, впрочем, может любой посетитель сайта.

На выбор даются 4 варианта ответов: «Нужен в 23:30», «Нужен в 00:00», «Нужен 1 января 2018 года в 00:30» и «Не нужен». Пока большинство высказалось за вариант «Нужен в 00:00» – 50 %. В то же время 25 % проголосовавших выбрали вариант «Не нужен», сообщает пресс-служба главы Белогорска.

Опрос продлится до 1 декабря 2017 года.