Инициатива Белогорска по взысканию налога с «военных земель» принесла региону 200 миллионов
200 миллионов рублей земельного налога получит Амурская область от Министерства обороны РФ. Изыскание недополученных налоговых доходов от «военных земель» началось по инициативе города почти пять лет назад.
С 1 января 2013 года земельные участки, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд и ограниченные в обороте, были признаны объектом налогообложения по земельному налогу. В границах муниципалитета, по данным баланса земель, находилось более 950 гектаров, предоставленных для деятельности Министерства обороны РФ. Представители Минобороны, между тем, не предоставляли в налоговый орган декларации и не производили оплату земельного налога, не производили градацию земельных участков на изъятые и ограниченные в обороте.
Тогда администрация Белогорска, по поручению главы города Станислава Мелюкова, выступила с ходатайством к межрайонной налоговой инспекции № 3 о проведении выездной налоговой проверки в отношении ФГКУ «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений», являвшейся правопреемником ФГУ «Белогорская квартирно-экплуатационная часть». В рамках совместной работы была проведена сверка земельных участков, претензионная работа. Данная ситуация с налогообложением земель Минобороны являлась типичной для всех территорий Амурской области и при её положительном разрешении могло существенно увеличить сбор земельного налога во всех муниципалитетах, посчитали в Белогорске.
«Земельный налог, как известно, относится к местным налогам, стопроцентно поступающим в местный бюджет. Тогда, за 2013–2014 годы, предполагаемая расчетная сумма от всех земельных участков Минобороны в городе составляла порядка 25 миллионов рублей, и Белогорск первым озвучил потери бюджета на совещании по мобилизации местных налогов, – рассказала замглавы по экономике Белогорска Валентина Дацко. – В ходе долгой претензионной работы совместно с правительством региона и налоговыми органами удалось изыскать земельный налог от "военных земель". Минфин Амурской области подтвердил Белогорску дополнительный доход в объеме более 4,3 миллиона рублей. Средства получат и другие муниципалитеты региона (Белогорский, Серышевский, Ромненский районы), где размещены военные городки».
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