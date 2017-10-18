Инициатива Белогорска по взысканию налога с «военных земель» принесла региону 200 миллионов

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200 миллионов рублей земельного налога получит Амурская область от Министерства обороны РФ. Изыскание недополученных налоговых доходов от «военных земель» началось по инициативе города почти пять лет назад.

С 1 января 2013 года земельные участки, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд и ограниченные в обороте, были признаны объектом налогообложения по земельному налогу. В границах муниципалитета, по данным баланса земель, находилось более 950 гектаров, предоставленных для деятельности Министерства обороны РФ. Представители Минобороны, между тем, не предоставляли в налоговый орган декларации и не производили оплату земельного налога, не производили градацию земельных участков на изъятые и ограниченные в обороте.

Тогда администрация Белогорска, по поручению главы города Станислава Мелюкова, выступила с ходатайством к межрайонной налоговой инспекции № 3 о проведении выездной налоговой проверки в отношении ФГКУ «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений», являвшейся правопреемником ФГУ «Белогорская квартирно-экплуатационная часть». В рамках совместной работы была проведена сверка земельных участков, претензионная работа. Данная ситуация с налогообложением земель Минобороны являлась типичной для всех территорий Амурской области и при её положительном разрешении могло существенно увеличить сбор земельного налога во всех муниципалитетах, посчитали в Белогорске.

«Земельный налог, как известно, относится к местным налогам, стопроцентно поступающим в местный бюджет. Тогда, за 2013–2014 годы, предполагаемая расчетная сумма от всех земельных участков Минобороны в городе составляла порядка 25 миллионов рублей, и Белогорск первым озвучил потери бюджета на совещании по мобилизации местных налогов, – рассказала замглавы по экономике Белогорска Валентина Дацко. – В ходе долгой претензионной работы совместно с правительством региона и налоговыми органами удалось изыскать земельный налог от "военных земель". Минфин Амурской области подтвердил Белогорску дополнительный доход в объеме более 4,3 миллиона рублей. Средства получат и другие муниципалитеты региона (Белогорский, Серышевский, Ромненский районы), где размещены военные городки».