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18октября
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Жительница Белогорска подозревает участников автомобильного мероприятия в краже

Жительница Белогорска подозревает участников автомобильного мероприятия в краже
Фото: AutoGide.ru

У жительницы Белогорска украли колпаки с автомобиля. В краже девушка подозревает местных автолюбителей. Они устраивали массовое мероприятие в городе, во время репетиции которого у горожанки возник конфликт с некоторыми водителями. А после с колес ее машины неизвестные сняли колпаки.

Мероприятие с участием местных автолюбителей прошло в городе 14 октября, 7 октября у торгового центра города состоялась генеральная репетиция. Во время ее проведения жительница Белогорска и повздорила с участниками акции.

«Мы купили мебель, и нам надо было ее отгружать, а они перегородили въезд на торговом центре своими машинами. Получился словесный конфликт. Мы попросили убрать автомобили. А они начали отвечать, что не будут убирать, у них согласовано мероприятие. В итоге после споров они нам открыли дорогу, мы въехали, загрузили мебель, потом выезжаем обратно, и они опять машину поставили так, что мы не можем выехать. Опять возник конфликт, но потом они убрали все-таки машины», – рассказала жительница Белогорска Ольга.

Позже, по словам девушки, она поехала домой и увидела в зеркале заднего вида, как один из участников мероприятия едет за ней. Горожанка рассказала, что сначала не придала этому значения, заехала в свой двор, припарковала машину и пошла домой. А некоторое время спустя услышала звук сработавшей автомобильной сигнализации.

«Когда стемнело, сработал пульт сигнализации. Я выглянула в окно и увидела, как от моей машины отходит человек с моими колпаками. Он снял их с колес. Я предполагаю, что это сделали те, с кем мы несколькими часами ранее поругались у торгового центра. Не просто же так они за мной ехали», – высказалась горожанка.

Женщина сразу после случившегося обратилась в полицию. В амурском управлении МВД подтвердили, что сообщение от горожанки поступало. По данному факту возбуждено административное расследование по статье 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение». Устанавливаются личности тех, кто причастен к правонарушению.

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#Белогорск #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • S kak $

    S kak $
    3 часа назад

    Колпаки эти копеечные... стоило огород городить?

  • Геральт

    Геральт
    3 часа назад

    какой бред простигосподи, преследователи, мстители, колпаки...

    С такой психикой неудивительно что по доброму договориться не получилось...

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    2 часа назад

    Ага ... из за копеечных колпаков ездить ещё через полгорода слежку устраивать. ночи дожидаться, рисковать пока снимаешь ... у дамы слишком хорошее мнение о себе любимой.

    Хотели бы участники повздорить - подъехали и кинули в лобовое кирпич. Посто и со вкусом.

  • karlik nos

    karlik nos
    2 часа назад

    ищите душечка ближе,с такой интенсивностью повздорить , желающих у вас видать хоть отбавляй

  • Алекс Ветер

    Алекс Ветер
    50 минут назад

    Зная какое быдло порой встречается в Белогорске, не удивлюсь. Сделать подлянку это в стиле местного быдла. Так что выводы делать рано. Артюхина видимо по опыту говорит, делала такое уже?)

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