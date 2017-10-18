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18октября
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Благовещенцам предлагают монеты XVIII века, «найденные» в домах Белогорска

Благовещенцам предлагают монеты XVIII века, «найденные» в домах Белогорска
Фото: youtube.com

Жителю Благовещенска предложили купить несколько серебряных монет XVII и XIX веков, которые якобы нашли при сносе старого дома в Белогорске. Горожанин от покупки отказался и позвонил в редакцию ИА «Амур.инфо», подозревая, что это были мошенники.

«Это случилось на улице Амурской возле главпочтамта, – рассказал житель Благовещенска Андрей. – Подходит ко мне узбек. Хорошо одетый, аккуратный. И спрашивает, где найти магазин "Коллекционер". Я говорю, что похожие отделы есть на Амурской ярмарке на четвертом этаже. Он мне сразу ответил, что они, мол, работают только по выходным. И предложил посмотреть монеты».

В руках у мужчины были российские серебряные рубли: с профилем Петра I за 1724 год, Елизаветы за 1753 год и Николая II конца XIX века. По словам позвонившего, деньги выглядели как настоящие – потертые и как будто старинные. Незнакомец заявил, что нашел их, когда они сносили деревянный дом в Белогорске.

«И вот этот мужчина, как бы находясь в безвыходном положении, предложил мне их купить. Мол, ему скоро ехать в Узбекистан, заберут его на таможне с такими монетами. В целом он был весьма убедительным и располагающим. Но дело в том, что буквально в июле этого года я оказался в такой же ситуации в Москве. Подошли ко мне двое ребят из южных республик в униформе рабочей и рассказали, что копали траншею возле старого дома, нашли монеты. Но хозяин, гад, им не платит, так что они ему не отдадут деньги, а мне предложили купить».

Андрей признался, что тогда вполне поверил гастарбайтерам. Они действительно выглядели людьми, которые копали траншею, да и в Москве такие монеты, наверное, можно найти.

«Но тогда у меня с собой никакой налички не было, – признался благовещенец. – А то бы, наверное, купил. Здесь же я насторожился. Откуда в Белогорске в старом доме могут оказаться монеты, которым 150–200 лет? Да и легкие они какие-то, хотя я в этом не сильно разбираюсь».

Обладатель «нумизматической коллекции» долго торговался – предлагал по 500 рублей за монету. Но благовещенец покупать их не стал.

В полиции Благовещенска сообщили, что о подобных случаях мошенничества им заявления не поступали. Однако, если амурчане подозревают, что их таким образом обманули, им стоит обратиться в дежурную часть полиции.

В СМИ имеется немало сообщений о торговле поддельными монетами. Почти все случаи были зафиксированы в Москве. Как сообщает РИА Новости, этот вид мошенничества активизировался после запуска в столице программы «Моя улица».

Обычно к человеку с хорошей машиной или в хорошем костюме подходит человек в рабочей одежде, который якобы работает на раскопках в рамках программы «Моя улица». Далее он предлагает купить фальшивые монеты, рассказывает историю, что он работает здесь на раскопках, но не хватает денег на билет уехать домой, сообщает СМИ.

Мошенников было так много, что они предложили фальшивые монеты даже сотруднику из министерства культуры Москвы, который отвечает за борьбу с такими явлениями. «Но у него оказались быстрые ноги, он догнал мошенника и сдал его в полицию», – сообщил главный архитектор столицы Леонид Кондрашев.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Советский

    Советский
    3 часа назад

    Да разводняк чистейшей воды, еще верит в это кто то?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    3 часа назад

    Отделы на ярмарке работают каждый день .

    В универмаге тоже видел такой прилавок , и сидел там мужчина "с юга" .

    Описанный случай - чистой воды афера .

    Вот , в Харге , пацанами , мы находили монеты ХIХ в. , медные и серебряные , там где золотоскупка стояла )))

  • dalinoboihik

    dalinoboihik
    2 часа назад

    На таобао довольно профессионально выполненных копий монет можете себе купить за "рубь" ведро "серебра "прям всю коллекцию Российской империи и ордена опять же России матушки до 17 года все без исключения там же себе выпишите, для успокоения так сказать души.)

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Классический случай развода граждан на деньги!

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    12 минут назад

    Китайские подделки по 100 рублей за штуку! Надо было из этого узбека копилку свинью сделать, заставить его проглотить :D

  • Mark1204

    Mark1204
    3 минуты назад

    Нужно звонить в полицию, а не в редакцию, мошенниками они занимаются. Даже если это настоящие монеты и найдены при сносе дома, клад должен быть сдан государству.

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