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18октября
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сегодня, 14:31 5

Главой амурского управления минюста стала Татьяна Лазаренко

Главой амурского управления минюста стала Татьяна Лазаренко
Фото: amurobl.ru

Татьяна Лазаренко стала новым руководителем управления министерства юстиции РФ по Амурской области. С назначением на новую должность ее поздравил глава Приамурья Александр Козлов.

Татьяна Лазаренко – коренная амурчанка, юриспруденцией занимается более 14 лет, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. До этого назначения она являлась исполняющим обязанности начальника амурского управления минюста, уточнили ИА «Амур.инфо» в управлении.

И.о. главы Татьяна Лазаренко стала в июне 2017 года – после того, как должность начальника управления минюста покинул Константин Слепичев. Слепичев, в свою очередь, возглавлял амурское управление с 27 октября 2015 года.

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#губернатор #областная власть

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Комментарии
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  • S kak $

    S kak $
    3 часа назад

    Тетки на фото напряженные такие, а мужики, напротив, расслабленные

  • тортик53

    тортик53
    3 часа назад

    Диван должен быть черным))

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    2 часа назад

    тортик53

    Диван должен быть черным))



    +++ ... диван не по канону)

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    2 часа назад

    чем круглее дурак - тем дальше катится

  • karlik nos

    karlik nos
    2 часа назад

    от минюста я далёк,ну а тётка ничего ))

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