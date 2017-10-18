Главой амурского управления минюста стала Татьяна Лазаренко

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Татьяна Лазаренко стала новым руководителем управления министерства юстиции РФ по Амурской области. С назначением на новую должность ее поздравил глава Приамурья Александр Козлов.

Татьяна Лазаренко – коренная амурчанка, юриспруденцией занимается более 14 лет, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. До этого назначения она являлась исполняющим обязанности начальника амурского управления минюста, уточнили ИА «Амур.инфо» в управлении.

И.о. главы Татьяна Лазаренко стала в июне 2017 года – после того, как должность начальника управления минюста покинул Константин Слепичев. Слепичев, в свою очередь, возглавлял амурское управление с 27 октября 2015 года.