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18октября
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сегодня, 13:40 6

В центре Благовещенска спасали кота

В центре Благовещенска спасали кота

В Благовещенске днем 18 октября развернулась операция по спасению кота. Усатый забрался на высокое дерево, но слезть самостоятельно не смог. Случилось это в центре города – в районе перекрестка 50-летия Октября – Горького.

За помощью к спасателям обратилась неравнодушная благовещенка, заметившая на ветках напуганное животное. Кот сидел на дереве на уровне третьего этажа.

Как рассказали в амурском управлении МЧС, сообщение поступило в 11:50. На место направили дежурную смену спасателей и автолестницу городской пожарной части № 2. «Спасатель поднялся по лестнице, но кот в руки не пошел. Вместо этого начал спускаться сам», – сообщили в ведомстве.

После всего пережитого усатый скрылся с места.

Просмотров всего: 1343

#животные #МЧС #происшествия

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Комментарии
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  • Страйкер

    Страйкер
    3 часа назад

    новость дня епта

  • Страйкер

    Страйкер
    3 часа назад

    поцеловать его в зад не забыли, не?

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    "Зато я спас кота, я выполнил приказ..."

    *** котейка сам прекрасно слезет, как надоест сидеть-орать, чего ерундой заниматься?

  • Rak900

    Rak900
    3 часа назад

    вот делать нечего, слез бы сам потом

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Бред бредовый!

    Сколько коты по деревьям лазают, но ещё ни один кот не остался на дереве!

    Или у нас все деревья дохлыми котами увешаны?

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    Oldlord

    Бред бредовый!

    Сколько коты по деревьям лазают, но ещё ни один кот не остался на дереве!

    Или у нас все деревья дохлыми котами увешаны?



    еще ни одна ветка без Oldlord не обошлась, все им увешаны

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