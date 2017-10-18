В центре Благовещенска спасали кота

В Благовещенске днем 18 октября развернулась операция по спасению кота. Усатый забрался на высокое дерево, но слезть самостоятельно не смог. Случилось это в центре города – в районе перекрестка 50-летия Октября – Горького.

За помощью к спасателям обратилась неравнодушная благовещенка, заметившая на ветках напуганное животное. Кот сидел на дереве на уровне третьего этажа.

Как рассказали в амурском управлении МЧС, сообщение поступило в 11:50. На место направили дежурную смену спасателей и автолестницу городской пожарной части № 2. «Спасатель поднялся по лестнице, но кот в руки не пошел. Вместо этого начал спускаться сам», – сообщили в ведомстве.

После всего пережитого усатый скрылся с места.