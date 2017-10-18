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Мокрый снег днем: прогноз погоды в Амурской области на 19 октября

Мокрый снег днем: прогноз погоды в Амурской области на 19 октября
Фото: GetBg.net

В Амурской области 19 октября установится переменная облачность. Ночью местами пройдут слабые осадки. Днем ожидаются осадки от слабых до умеренных в виде снега и мокрого снега. По северу будет дуть северо-западный ветер, по югу – юго-западный со скоростью 1-6 метров в секунду, местами с усилением до 11 метров в секунду.

Температура ночью по северу составит минус 5…10 градусов, местами – минус 13…18 градусов. По югу ночью термометры покажут минус 7…12, местами – от нуля до минус 5. Днем по северу будет 3…8 градусов выше нуля, местами – от нуля до минус 5, по югу – плюс 4…9.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Ветер ночью подует с юго-востока, днем – с запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит минус 4…6, днем – плюс 7…9 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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