В Октябрьском районе главу переизбрали на третий срок

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Главой Октябрьского района избрали Сергея Дементьева. За кандидата практически единогласно проголосовали депутаты на сессии Октябрьского районного совета.

Из 18 депутатов против всех проголосовал лишь один человек, еще один на явился. В итоге 16 голосов отдали за ныне действующего главу Октябрьского района Сергея Дементьева.

Сергей Леонидович с 2008 года занимает пост главы Октябрьского района. До избрания на эту должность три созыва подряд он был депутатом районного совета. По профессии Дементьев – врач, работал в Октябрьской центральной районной больнице: в течение 25 лет – оперирующим акушером-гинекологом, 5 лет из них – главным врачом.

Сергей Дементьев – первый за последние десятилетия действующий глава Октябрьского района, переизбранный на третий срок.