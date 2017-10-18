В Октябрьском районе главу переизбрали на третий срок
Главой Октябрьского района избрали Сергея Дементьева. За кандидата практически единогласно проголосовали депутаты на сессии Октябрьского районного совета.
Из 18 депутатов против всех проголосовал лишь один человек, еще один на явился. В итоге 16 голосов отдали за ныне действующего главу Октябрьского района Сергея Дементьева.
Сергей Леонидович с 2008 года занимает пост главы Октябрьского района. До избрания на эту должность три созыва подряд он был депутатом районного совета. По профессии Дементьев – врач, работал в Октябрьской центральной районной больнице: в течение 25 лет – оперирующим акушером-гинекологом, 5 лет из них – главным врачом.
Сергей Дементьев – первый за последние десятилетия действующий глава Октябрьского района, переизбранный на третий срок.
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