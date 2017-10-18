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18октября
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Немецкий инженер расскажет амурским студентам о космических аппаратах

Немецкий инженер расскажет амурским студентам о космических аппаратах
Фото: ria.ru

Уолтер Балхаймер прочитает лекцию о малых космических аппаратах в АмГУ. Он посетит наш университет впервые в рамках программы Госкорпорации «Роскосмос».

Генеральный директор компании German Orbital Systems Уолтер Балхаймер расскажет студентам и преподавателям о «Малых космических аппаратах CubeSat. Принципах создания и перечне решаемых задач». Немецкий инженер расскажет об успешном опыте работы своей компании по созданию спутников типа CubeSat, продемонстрирует натурные инженерные модели узлов данных аппаратов. Также Уолтер Балхаймер поделится деталями предстоящего запуска малых космических аппаратов типа CubeSat с космодрома «Восточный». Запуск назначен на конец ноября.

Лекция пройдет 19 октября в 13:00.

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#вузы #космодром #космос

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