Группа «Моя Мишель» записала песню для фэнтези-фильма Walt Disney

Музыкальный коллектив из Благовещенска «Моя Мишель» поделился с поклонниками новой информацией. Группа приняла участие в записи песни «Ванюша», которая стала частью саундтрека к новому фильму «Последний богатырь». Производством кинокартины занимались студия The Walt Disney Company, а также российская компания Yellow, Black & White.

«Сюрприз. Мы приняли участие в создании саундтрека к новому сказочному приключению Disney "Последний богатырь"! Смотрите наши умопомрачительные танцы и клип на песню "Ванюша" прямо сейчас и слушайте ее на титрах фильма с 26 октября во всех кинотеатрах страны», – сообщила «Моя Мишель» в социальных сетях.

По данным «Disney Россия», песня «Ванюша» написана композитором и продюсером Павло Шевчуком. В записи кроме «Моей Мишели» участвовал лидер группы Uma2rmaH Владимир Кристовский. Песня звучит на финальных титрах фильма.

В клипе, который был снят на песню, можно увидеть не только музыкантов, но и фрагменты из киноленты.

Как сообщает сайт Film.ru, «Последний богатырь» снят в 2017 году. Его режиссером выступил Дмитрий Дьяченко, а сценарий написали Виталий Шляппо и Игорь Тудвасев. Жанровая принадлежность обозначена как «комедия / приключения / семейный / фэнтези».

События фильма происходят в наши дни. Главный герой – молодой человек по имени Иван (Виктор Хориняк), живущий совершенно обычной жизнь рядового офисного сотрудника. Однажды Иван оказывается в загадочном мире под названием Белогорье, где живут все герои русских народных сказок, как добрые, так и злые. Тут молодому герою предстоит познакомиться со многими интересными жителями сказочного мира, встретиться с Добрыней Никитичем (Евгений Дятлов) и противостоять главному злодею – Кащею Бессмертному (Константин Лавроненко).

На экраны российских кинотеатров лента выйдет 26 октября.