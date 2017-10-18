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18октября
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Глава администрации Циолковского подал в суд на автора петиции на Change.org

Глава администрации Циолковского подал в суд на автора петиции на Change.org
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Глава администрации ЗАТО Циолковский Николай Кохно прокомментировал ИА «Амур.инфо» появление на сайте Change.org петиции о населенном пункте. Как сообщало информагентство, в ней амурчанин Александр Быковский попросил президента РФ снять Кохно с должности, а также распустить Совет народных депутатов Циолковского.

В своей петиции Быковский указал на ряд нарушений, которые якобы есть на территории ЗАТО. Так, по его словам, в Циолковском ужасное качество жилого фонда. «В домах нет радиаторов в подъездах, трубы старые и давно не меняются, более того, трубы даже не промываются уже 7 лет (…) Также в подвалах есть крысы и блохи, тараканы и остальные насекомые! В подъездах не делается ремонт, и стены находятся в ужасном состоянии, везде торчат оголенные провода неизолированные, и кое-где незастекленные окна», – сказано в документе.

Николай Кохно эти обвинения отверг. «Вся эта информация проверялась прокуратурой, следственным комитетом, полицией. Данные факты не подтверждены», – сказал глава и назвал петицию «бредом больного человека».

Кохно пояснил, что подал на Быковского заявление в суд. «Это клевета и ложь. Я так полагаю, что по результатам его привлекут к уголовной ответственности», – подытожил Николай Николаевич.

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#интернет #российская власть #Циолковский

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 минуты назад

    Бардак! Другого и не ждали. Все, как обычно. Власть белая и пушистая. Народ быдло.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 секунды назад

    Какая может быть правда если полиция, прокуратура, суды, власть города, это все одна команда и вся эта банда против обычных людей. Силы не равны.

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