Глава администрации Циолковского подал в суд на автора петиции на Change.org

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В своей петиции Быковский указал на ряд нарушений, которые якобы есть на территории ЗАТО. Так, по его словам, в Циолковском ужасное качество жилого фонда. «В домах нет радиаторов в подъездах, трубы старые и давно не меняются, более того, трубы даже не промываются уже 7 лет (…) Также в подвалах есть крысы и блохи, тараканы и остальные насекомые! В подъездах не делается ремонт, и стены находятся в ужасном состоянии, везде торчат оголенные провода неизолированные, и кое-где незастекленные окна», – сказано в документе.

Николай Кохно эти обвинения отверг. «Вся эта информация проверялась прокуратурой, следственным комитетом, полицией. Данные факты не подтверждены», – сказал глава и назвал петицию «бредом больного человека».

Кохно пояснил, что подал на Быковского заявление в суд. «Это клевета и ложь. Я так полагаю, что по результатам его привлекут к уголовной ответственности», – подытожил Николай Николаевич.