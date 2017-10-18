В Зейском районе опрокинулся грузовик: трое пострадавших

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Во вторник, 17 октября, в Зейском районе произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Все они находились в грузовике «Урал», который перевернулся, съехав с дороги.

Авария случилась в 16:45. За рулем «Урала» находился водитель 1979 года рождения. Он не справился с управлением, грузовик съехал с проезжей части и опрокинулся. Водитель и два его пассажира 1975 и 1972 годов рождения были травмированы.

В этот же день в Приамурье произошли еще три автоаварии, в которых пострадали люди, сообщает областное УГИБДД.

В 17:30 в Тамбовском районе водитель 1967 года рождения на автомобиле Toyota Crown не справился с управлением и слетел с проезжей части. Машина опрокинулась. Травмы получили два пассажира 1961 и 1983 годов рождения. Они были доставлены в больницу.

В 14:30 в Свободненском районе водитель автомобиля «ВАЗ» 1954 года рождения также не справился с управлением, съехал с проезжей части, и машина перевернулась. Рулевого доставили в лечебное учреждение.

В ДТП с тремя автомобилями, которое произошло накануне в Благовещенске, пострадали два человека. Как сообщало Амур.инфо, на улице Октябрьской столкнулись микроавтобус Toyota Hiace и две легковушки – Toyota Corolla Axio и Mazda Premacy. В результате столкновения микроавтобус лег на бок.

По уточненным сведениям, авария произошла в 08:15. Водитель Toyota Corolla Axio 1969 года рождения выезжала с прилегающей территории и не предоставила преимущество Toyota Hiace, за рулем которого находился водитель 1963 года рождения. От удара Hiace столкнулся с Mazda Premacy. Пострадавшие – водитель и пассажир 1962 года рождения с Toyota Hiace. Их доставили в больницу.