Из-за опечатки в фамилии главы Центробанка сотрудника Первого канала уволили
В эфире программы на Первом канале произошел инцидент. Во время программы «Доброе утро» шел сюжет с пресс-конференции главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. В это время по экрану пошли титры, в которых в фамилии главы ЦБ была допущена опечатка, сообщает Deita.ru.
Когда Эльвира Набиуллина рассказывала о новых купюрах номиналом в 200 и 2000 рублей, которые не так давно презентовали в России, в титрах появилась ее искаженная фамилия «НаИбуллина». Ошибку допустил ассистент режиссера. Как пишет портал, ассистента уволили сразу же, а корреспонденту сделали выговор.
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