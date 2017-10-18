Из-за опечатки в фамилии главы Центробанка сотрудника Первого канала уволили

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Когда Эльвира Набиуллина рассказывала о новых купюрах номиналом в 200 и 2000 рублей, которые не так давно презентовали в России, в титрах появилась ее искаженная фамилия «НаИбуллина». Ошибку допустил ассистент режиссера. Как пишет портал, ассистента уволили сразу же, а корреспонденту сделали выговор.