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18октября
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сегодня, 11:12 19

Из-за опечатки в фамилии главы Центробанка сотрудника Первого канала уволили

Из-за опечатки в фамилии главы Центробанка сотрудника Первого канала уволили
Фото: deita.ru

В эфире программы на Первом канале произошел инцидент. Во время программы «Доброе утро» шел сюжет с пресс-конференции главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. В это время по экрану пошли титры, в которых в фамилии главы ЦБ была допущена опечатка, сообщает Deita.ru.

Когда Эльвира Набиуллина рассказывала о новых купюрах номиналом в 200 и 2000 рублей, которые не так давно презентовали в России, в титрах появилась ее искаженная фамилия «НаИбуллина». Ошибку допустил ассистент режиссера. Как пишет портал, ассистента уволили сразу же, а корреспонденту сделали выговор.

Просмотров всего: 1838

#происшествия #СМИ

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Краснодарский Дворник

    Краснодарский Дворник
    1 час назад

    Ассистент режисера сделал фамилию "говорящей"... Как у Гоголя...

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    И за что увольнять? Русский язык учить надо бы получше...

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Вообще искаверканная фамилия данной даме лучше подходит. Сама за себя говорит.

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    да правильно фамилия указана была..

    Произвол!

    Несправедливо..

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Да и в народе ее уже давно так называют

  • HNIC

    HNIC
    1 час назад

    Вот и в средстве массовой пропаганды есть свои люди

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Надо же)) Как точно подмечено то))

  • karlik nos

    karlik nos
    59 минут назад

    смяшно )) до смерти ))

  • Туман

    Туман
    57 минут назад



    «НаИбуллина»



    Да, вместо Е напечатать И - ошибка серьезная

  • nerro

    nerro
    56 минут назад

    Что написано пером, того не вырубишь топором )

    С ним были уволены:

    Два редактора с корректором,

    Кинохроника с прожектором,

    Юные натуралисты

    И другие специалисты.

  • домовенок

    домовенок
    46 минут назад

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    45 минут назад

    Конченное руководство

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    33 минуты назад

    Какая смешная фамилия у неё, соответствует занимаемой должности.

  • Туж2

    Туж2
    29 минут назад

    Туман



    «НаИбуллина»



    Да, вместо Е напечатать И - ошибка серьезная



    тут да.

    канешно .

    букву перпутал

  • КП

    КП
    24 минуты назад

    Не ту уволили.

  • добродушный

    добродушный
    23 минуты назад

    За что уволили? ПРПАДУ сказали. Оговорочка по Фрэйду...

  • heoru

    heoru
    20 минут назад

    какая точная фамилия получилась

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    10 минут назад

    Туман


    «НаИбуллина»



    Да, вместо Е напечатать И - ошибка серьезная


    Я вот, кстати, через Е фамилию её здесь на форуме написал, ну вроде как опечатался, потом три дня в бане отдыхал.

  • vertex

    vertex
    9 минут назад

    Нужно было через Ё.

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