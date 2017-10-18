Вьетнамская компания намерена в 2018 году начать выпуск молока в Амурской области

Создание крупного животноводческого комплекса обсудили в амурском правительстве. Интерес проявила вьетнамская компания. Ее представители в составе делегации генерального консульства Вьетнама осмотрели территории, где можно такой комплекс построить, и заявили о намерении запустить его уже в следующем году.

Вьетнамскую делегацию возглавил генеральный консул Вьетнама во Владивостоке Хуинь Минь Тинь. Бизнес представляли сотрудники одной из ведущих вьетнамских молочных компаний TH True milk. Они рассказали, что сейчас рассматривают возможность создания на территории Приамурья комплекса молочного животноводства полного цикла – от выращивания кормов до производства молока и его реализации. Всего вьетнамская сторона планирует открыть на территории области 3 молочных животноводческих комплекса на 18 тысяч голов. Также планируют построить молокозавод, мощностью 500 тонн молока в сутки и предприятие по переработке сои.

Участки земли, которые можно использовать под строительство молочного комплекса, вьетнамская делегация осмотрела в Ивановском и Мазановском районах. В правительстве области отметили, что готовы рассматривать проект по созданию молочного производства в рамках территории опережающего развития.

«У нас уже есть опыт работы с иностранными инвесторами по реализации проектов на территориях опережающего развития. В таком случае предоставляются налоговые льготы: освобождается от уплаты налога на прибыль и имущество на 5 лет, от уплаты земельного налога на 3 года. Также не взимаются ввозные и вывозные таможенные пошлины на оборудование, необходимое для реализации проекта. Помимо этого, предоставляется возможность использовать свободную таможенную зону и упрощается порядок проведения государственного и муниципального контроля», – пояснила заместитель министра экономического развития Амурской области Людмила Старкова.

Вьетнамская сторона очень заинтересована в положительном исходе совместного проекта и надеется в следующем году начать производство на территории области, заверил генконсул Вьетнама во Владивостоке Хуинь Минь Тинь.