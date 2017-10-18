Путина попросили снять с должности главу администрации ЗАТО Циолковский

Фото: change.org

На сайте петиций Change.org появилась запись, касающаяся ЗАТО Циолковский. Ее автор просит президента РФ Владимира Путина снять с должности главу администрации Циолковского Николая Кохно и распустить Совет народных депутатов этого населенного пункта.

Автор петиции – Александр Быковский. По словам амурчанина, он троюродный внук космонавта, дважды Героя СССР Валерия Быковского. Среди претензий, которые мужчина выдвигает к властям, ужасное качество жилого фонда в Циолковском.

«В домах нет радиаторов в подъездах, трубы старые и давно не меняются, более того, трубы даже не промываются уже 7 лет», – говорится в тексте петиции. Александр Быковский пишет, что из-за этого в некоторых квартирах очень холодно зимой, а в других, напротив, жарко.

«Также в подвалах есть крысы и блохи, тараканы и остальные насекомые! В подъездах не делается ремонт, и стены находятся в ужасном состоянии, везде торчат оголенные провода неизолированные, и кое-где незастекленные окна», – отмечает Быковский.

На данный момент петицию подписали 18 человек. Комментарий администрации ЗАТО Циолковский будет опубликован позже.