Многие социально значимые маршруты в Приамурье недоступны для инвалидов

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Активисты ОНФ, инвалиды по зрению и колясочники проверили 40 социально значимых маршрутов в Благовещенске и Тамбовском районе. Далеко не все из них оказались приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Доля недоступных маршрутов составила 86,4 %.

Исследование проводилось в ходе мониторинга «За доступную среду!». В нем приняли участие инвалиды по зрению и колясочники, которые согласились помочь экспертам «Народного фронта» проанализировать состояние 40 наиболее важных для них маршрутов в Благовещенске и Тамбовском районе. Эксперты опросили 20 респондентов, изучили пути их следования к объектам культуры, торговли, здравоохранения, физкультуры и спорта, дали оценку транспортному обслуживанию данной категории населения. Исследовалось качество дорожного полотна, состояние пешеходных переходов, тротуаров и спусков с них на проезжую часть, наличие пандусов, кнопок вызова и других необходимых приспособлений.

«По итогам мониторинга полностью доступных маршрутов не оказалось вообще, а доля недоступных составила 86,4 %, что мешает самостоятельному передвижению людей с ограниченными возможностями здоровья, – отметил член регионального штаба ОНФ в Амурской области Максим Лубинский. – На пути их следования часто встречаются препятствия в виде луж, ям, раскрошившегося асфальта, а также автотранспорта, преграждающего свободное движение. Незрячие жители района Астрахановка областного центра, к примеру, посетовали на отсутствие кнопок вызова на дверях большинства учреждений, ровной тротуарной плитки и недостаточное количество перекрестков, оборудованных звуковыми светофорами».

Поездки на общественном транспорте, по словам инвалидов, им недоступны. Для перемещения на далекие расстояния приходится прибегать к услугам социального такси или помощи родственников и знакомых, у которых есть личные автомобили.

С результатами проведенного мониторинга эксперты ОНФ уже ознакомили представителей областного правительства. Состоялось совещание общественников с заместителем председателя правительства Амурской области, на котором участники обсудили вопрос обеспечения доступности транспортной инфраструктуры и транспортных средств для граждан с ограниченными физическими возможностями, сообщает сайт ОНФ.