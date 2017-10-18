Святой воздух кировский фермер пакует в банки и продает: обзор прессы

Фото: www.kirov.kp.ru

О разводе 82-летнего Армена Джигарханяна; о расследовании дела банды убийц; о новой роли Елены Яковлевой – новости сегодняшней прессы изучал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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В «Российской газете» сегодня встретились два разнонаправленных материала. Первый – о том, что закон разрешил длительные свидания пожизненно осужденным. Вечные сидельцы получили право уединяться с близкими людьми.

Второй материал – о расследовании дела банды убийц, орудовавшей в Москве. Пока читал, насчитал 9 безвинно убиенных. В том числе женщин и малолетних. Цифра неокончательная. Главарь уже осужден на пожизненный срок.

Хорошо сидеть будет. С близкими встречаться… Ему еще телевизор в камеру…

Напишут же такое

В «АиФ» прочтите о выходящем на экраны фильме-сказке «Последний богатырь», главную роль в котором – Бабы-яги – сыграла Елена Яковлева. Баба-яга в фильме страшна, как вся наша жизнь: она коварна, изменчива, неопрятна (наверняка даже последние бомжи всплакнут, жалея бабушку), но – вот ведь великая сила кинематографа! – смотришь на эту страшилищу, а думаешь об аппетитной ночной бабочке из «Интердевочки».

Вам статья

Раскрываем «Мою Мадонну». Захватывает буквально с первых страниц. Как пропустить, к примеру, материал, в котором рассказывается о том, как бывшая жена, чтобы избавиться от мужа, обвинила того в педофилии? А как не прочесть полностраничный материал под заголовком «Кровавая пятница»! Изучив их, сделал вывод, что и мужчины, и женщины одинаково коварны. А для того чтобы согласиться со мной или наоборот, опровергнуть мое мнение, следует прочесть публикации Анны Азановой и Дарьи Дружининой.

Очень интересно

Еще обращаю ваше внимание на гостя постоянной рубрики «Частные вопросы». Сегодня эти вопросы задают специальному корреспонденту ГТРК «Амур» Юлии Долгорук. Вы узнаете (помимо всего прочего) о том, как Юля познакомилась со своим супругом: во время работы в оздоровительном лагере играли в «картошку» (это аналог «выжигал») и, чтобы обратить на себя внимание, будущий муж впулил мячом Юле прямо в лоб!

Да-а… А уже и дочь взрослая… Интересное интервью с интересным человеком. Прочтите. Впрочем, слово «интересно» я отношу ко всей газете.

Полный абзац

Один из главных материалов сегодняшней «Комсомольской правды» посвящен предстоящему разводу 82-летнего Джигарханяна с 38-летней новой супругой. Прямо скажу, жаль. Жаль, что на старости лет уважаемый человек попал в столь нелепую и некрасивую ситуацию на посмешище многомиллионного обывателя. Хочется верить, что пара сумеет не потерять достоинства.

Ну, а еще, думаю, вам будет интересно узнать, как Аллан Чумак повышал надои коров и личное благосостояние. Да бог с ними, с коровами. Там главное – о личном!

На посошок

Тему личного благосостояния продолжает публикация о фермере из Кировской области, который продает святой воздух. Проживая буквально в двух шагах от церкви, он закрывает воздух в стеклянные банки разной ёмкости (при этом самой обычной пластиковой крышкой) и продает его прихожанам.

После литургии наценка на воздух составляет 25 %, после посещения митрополита – 50 %. Цена – 500 рублей за поллитровку, 3 000 рублей – за 3-литровую банку. Катается фермер на огромном фордовском джипе.

И надоев высоких от коров не надо. И без того есть кого доить.